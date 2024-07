Er ist spielbar: Alterseinstufung bestätigt wesentliches Feature zu Zelda: Echoes of Wisdom

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom geht die traditionsreiche Serie schon bald in die nächste Runde und schlägt dabei eine überraschende Richtung ein. SpielerInnen schlüpfen nämlich in die Rolle der titelgebenden Prinzessin, um zur Abwechslung mal dem schwerbeschäftigten Serienhelden Link aus der Patsche zu helfen.

Die Prinzessin weiß sich dabei nicht mit roher Gewalt, sondern vielmehr durch den cleveren Einsatz ihres Tri-Stabs zu behelfen. Da werden schon mal Möbel zweckentfremdet, um als Leitern oder gar Waffen zu dienen. Trotzdem mutmaßte man im Vorfeld bereits, dass auch Link eine aktive Rolle spielen könnte.

Zumindest der Auftakt – der auch im Ankündigungstrailer gezeigt wird – ließ die Annahme zu, dass es sich weniger um eine Zwischensequenz als vielmehr um tatsächliches Gameplay handelt.

ESRB bestätigt Link als spielbaren Charakter

Die Theorie wurde nun von der Bewertungsinstanz ESRB bestätigt, die im Rahmen der Einstufung des Spiels auch eine entsprechende Beschreibung liefert. In der heißt es: „Dies ist ein Adventure-Spiel, in dem die Spieler die Rolle von Zelda übernehmen, die versucht, Risse in ganz Hyrule zu beseitigen und Link zu retten.“

Soweit, so bekannt. Und weiter: „Aus einer ¾-Draufsicht erkunden Spieler verschiedene Umgebungen, während sie gegen stilisierte Feinde (z. B. Menschen, Kreaturen) kämpfen. Als Link verwenden die Spieler ein Schwert und Pfeile, um Feinde zu besiegen; Zelda kann mit einem Zauberstab Kreaturen (z. B. aufziehbare Ritter, Schweinesoldaten, Schleim) für den Kampf herbeirufen.“

Link, da haben wir es! Aber die Beschreibung geht noch weiter: „Einige Feinde können besiegt werden, indem man sie in Brand steckt; andere Kreaturen lösen sich in Nebel auf, wenn sie besiegt sind. Die Kampfsequenzen sind etwas hektisch, da mehrere Feinde gleichzeitig angreifen/kämpfen.“

SpielerInnen werden also sicher in die Rolle von Link schlüpfen, in welchem Umfang wird sich zeigen müssen. Spätestens am 26. September 2024 wissen wir mehr. Dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo