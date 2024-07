Crash Bandicoot: Designer zerschlägt Hoffnungen auf einen fünften Teil

Schlechte Nachrichten für Fans von Crash Bandicoot. Ein fünfter Serieneintrag soll in Entwicklung gewesen, kürzlich aber eingestampft worden sein. So erklärt es ein ehemaliger Entwickler.

Die Meldung geht auf Nicholas Kole zurück, der seinerzeit als Charakter-Designer und Illustrator an Crash Bandicoot 4: It’s About Time mitarbeitete. In einer Reihe von Tweets bedauert Kole das Ende von „Project Dragon“, das in den letzten Jahren in Arbeit war. Dabei sollen Versuche, das Projekt zu retten, gescheitert sein.

Fans befürchteten eingangs, dass sich „Project Dragon“ auf ein potenzielles Spyro-Spiel beziehen könnte – der Arbeitstitel legt die Vermutung natürlich nahe. Kole klärte das Missverständnis aber auf, es handelt sich um „Crash 5“ und nicht etwa um ein Spyro-Spiel.

Erst im März kündigte Crash-4-Entwickler Toys for Bob seine Trennung von Activision und damit einhergehend seine Unabhängigkeit an. Ein neues Crash Bandicoot scheint aus dieser Entwicklung aber vorerst nicht hervorzugehen.

via The Gamer, Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision, Toys for Bob