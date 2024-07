Die PS5-Exklusivität von Zenless Zone Zero hat im Januar ein Ende

Vor wenigen Tagen ist Zenless Zone Zero endlich für Mobilgeräte, PCs und PlayStation 5 erschienen. Nicht nur Hoyoverse-Fans haben der Veröffentlichung entgegengefiebert. 50 Millionen Downloads in den ersten Tagen, dazu geschätzte etwa 25 Millionen US-Dollar Umsatz. Ein Raketenstart für das neue Hoyoverse-Abenteuer.

Selbiges ist aufseiten der Konsolen bisher PS5-Fans vorbehalten, doch das könnte sich bald ändern. Ein aktueller Trailer von Sony PlayStation bestätigt, dass Zenless Zone Zero auch für die Xbox erscheinen könnte. Könnte – wohlgemerkt.

Dort ist die Rede davon, dass Zenless Zone Zero mindestens sechs Monate nach dem Launch nicht für andere Konsolen verfügbar ist. Am 4. Januar 2025 wäre der Weg also frei. Allerdings haben sich derartige Exklusivitätshinweise schon in der Vergangenheit als wenig richtungsweisend herausgestellt.

Die Exklusivität von Final Fantasy VII Rebirth endete beispielsweise im Mai – das Spiel ist bisher ebenso wenig für andere Konsolen erschienen wie Vorgänger Final Fantasy VII Remake.

Ob Hoyoverse weitere Plattformpläne für Zenless Zone Zero hegt, ist aktuell unklar. Genshin Impact und Honkai: Star Rail sind trotz ihrer immensen Erfolge nicht für Xbox oder Nintendo Switch erschienen. Genshin Impact war dabei anfangs sogar für Nintendos Hybridkonsole versprochen, doch diese Umsetzung wurde in den letzten vier Jahren nie realisiert.

Der Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo