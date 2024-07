Die Otome-Visual-Novel Temirana erscheint 2025 im Westen

Idea Factory International wird Temirana Koku no Tsuiteruhime to Tsuitenaikishidan unter dem Namen Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights in den Westen bringen.

Die Otome-Visual-Novel aus der Feder von Director Ayumi Takagi (Hana Yaka Nari, Waga Ichizoku), Uta Amemiya (Main-Szenario, Charade Maniacs) und Nitaka (Charakter-Designer, Touken Ranbu) wird für Nintendo Switch 2025 physisch und digital erscheinen.

Eine Prinzessin und angehende Ritter leben in einer Welt, in welcher der Geburtsmonat über das Schicksal entscheidet. Während die Prinzessin Glück hat, trifft das auf die Ritter nicht zu.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights, Idea Factory, Otomate, ichicolumn