Kingdom Hearts: Square Enix erklärt euch, in welcher Reihenfolge ihr die Serie spielen solltet

Im Juni ist die umfangreiche „Kingdom Hearts“-Serie für Steam verfügbar geworden und wird neben alteingesessenen Fans sicherlich auch interessierte Neulinge angezogen haben.

Der Start fällt dabei sicher nicht leicht, umfasst Kingdom Hearts doch zahlreiche Spiele, die sich seinerzeit die Freiheit nahmen, in anachronistischer Reihenfolge veröffentlicht zu werden.

Solltet ihr also nicht so genau wissen, wo der beste Startpunkt ist, hilft Square Enix nun mit einem Video nach, in dem es euch gleich zwei Spiel-Reihenfolgen empfiehlt. Die erste ist naheliegend: Spielt die Spiele so, wie sie veröffentlicht wurden. Sprich: erst Kingdom Hearts 1.5 + 2.5, dann 2.8 und letztlich den dritten Teil. Um es in die konkreten Titel aufzubrechen:

Kingdom Hearts

RE: Chain of Memories

Kingdom Hearts 2

358/2 Days

Birth by Sleep

Re: Coded

Dream Drop Distance

X Back Cover

0.2

Kingdom Hearts 3 + Re:Mind

Alternativ empfiehlt Square Enix eine Spiel-Reihenfolge, in der ihr die Story der Spiele chronologisch erlebt. Das würde sich bei „X Back Cover“ starten lassen, dessen Ereignisse lang vor den Abenteuern von Sora und Co. stattfinden.

Dann ginge es an „Birth by Sleep“, ehe ihr bei dem Original angelangt und Soras Abenteuer angeht. Letztlich müsst ihr aber natürlich selbst wissen, wie ihr die Spiele angehen wollt – Square Enix betont nämlich ebenso, dass es keine vorgeschriebene Reihenfolge gibt.

Square Enix‘ Vorschläge:

via GameRant, Bildmaterial: Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, Square Enix