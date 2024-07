Turtles: Splintered Fate erhält Couch-Koop für vier Spieler auf Nintendo Switch

Das bislang Apple-Arcade-exklusive Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate wird in wenigen Tagen sein Debüt auf Nintendo Switch feiern. Das Actionspiel schickt die Schildkröten dabei in ein durchaus ungewöhnliches Genre: Es handelt sich um ein Roguelike.

Switch-Fans freuen sich über einen neuen Couch-Koop-Modus für bis zu vier Spielende. Darüber hinaus erhält das Spiel nach der Apple-Arcade-Premiere eine Reihe weiterer Verbesserungen, darunter grafische Erweiterungen, bessere Beleuchtung, zusätzliche Requisiten für eine lebendigere Umgebung, verbesserten Sound und bessere Steuerung – alles speziell für die Plattform optimiert.

„Wir haben der Community zugehört, und ihr größter Wunsch war die Einführung des Couch-Koop-Modus, damit sie mit FreundInnen und Familie spielen können“, so Ian Fielding, Studioleiter von Super Evil Megacorp. Das gemeinsame Spielen sei in der DNA der Ninja-Turtles-Videospiele verankert.

Neu angekündigt wurde auch, dass Splintered Fate im Jahresverlauf für PC-Steam erscheinen wird. Von weiteren Konsolen war noch keine Rede. Das kann sich natürlich auch schnell ändern, aber erstmal liegt der Fokus auf der Switch-Version, die am 17. Juli 2024 erscheinen wird.

In „Splintered Fate“ machen sich die vier Super-Schildkröten auf, ihren Meister Splinter zu retten – der wurde nämlich vom fiesen Foot Clan gefangen genommen. Ihr schlüpft also in die Rolle Eures Lieblingsturtles, um mysteriöse Portale in der Stadt auf der Suche nach eurem Sensei zu durchforsten. Das tut ihr in bester Roguelike-Action-Manier, bei der jeder Turtle mit eigenen Vor- und Nachteilen daherkommt.

Der neue Trailer:

