Das Remake zu Romance of the Three Kingdoms 8 rückt näher und zeigt erstes Gameplay

Die im September 2023 ohne großes Tamtam angekündigte Neuauflage von Romance of the Three Kingdoms 8 rückt näher. Die Reihe ist inzwischen bei Teil vierzehn angekommen, der achte Teil ist also schon entsprechend alt. 2001 erschien das Original.

Das Remake wird am 24. Oktober 2024 digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC-Steam erscheinen, wie Koei Tecmo jetzt bekannt gibt. Zur Feier dessen wurde ein neuer (und erster) Trailer veröffentlicht, ebenso wie ein schickes Key-Artwork von Keiji Hida.

Das Remake basiert auf der damaligen „Power Up Kit“-Edition, eine spätere Veröffentlichung mit einigen zusätzlichen Features und Inhalten. Neu ist das „Tales“-Feature, mit dem Fans eine Auswahl treffen können, welche Events sie im Spielverlauf sehen möchten.

Darüber hinaus wurde natürlich an der Optik geschraubt. Zusätzlich zu den neu gezeichneten Offiziersgrafiken wird die landschaftliche Schönheit des Spiels durch Tuschemalereien dargestellt, die 2D-Grafik und 3D-Tiefe kombinieren, um ein wunderschönes visuelles Erlebnis der „Welt der Drei Königreiche“ zu schaffen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, Koei Tecmo, Kou Shibusawa