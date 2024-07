Golden Sun und Terranigma ziehen: Tako no Himitsu legt Turbo-Start bei Kickstarter hin

Ein Spiel unter Beteiligung von ehemaligen Schöpfern von Golden Sun und Terranigma? Im klassischen GBA-Style? Inspiriert nicht nur von Golden Sun und Terranigma, sondern auch Final Fantasy VI und anderen Quintet-Games wie Illusion of Gaia? Musik in den betagten Ohren vieler JRPG-Fans. Ein solches Projekt enthüllte zuletzt Deneos Games.

Die dazugehörige Kickstarter-Kampagne ging heute an den Start und konnte innerhalb kürzester Zeit schon knapp 15.000 Euro einsammeln. Bis zum Finanzierungsziel von 50.000 Euro ist es noch ein weiter Weg – aber bei dem Turbo-Start scheint alles machbar.

Das Spiel mit dem Namen Tako no Himitsu: Ocean of Secrets darf sich mit den Namen Motoi Sakuraba und Masanori Hikichi schmücken. Sie steuerten einst die Musik zu Golden Sun respektive Terranigma bei und sind jetzt an Bord, um Tako no Himitsu musikalisch zu untermalen.

Eine gute Nachricht gibt es für Nintendo-Fans. Tako no Himitsu wird auch für Nintendo Switch erscheinen. Für die Realisierung der Kickstarter-Rewards hat man zudem mit Pix’n Love eine erfahrene Firma im Boot.

Gleichzeitig mit dem Start bei Kickstarter gibt es natürlich noch zahlreiche neue Details. „Wilde Tiere verschwinden, der mysteriöse Tempel des Ordens wird einflussreicher und Risse setzen überall auf der Welt Schatten frei“, so die Einführung. „Vereinige sechs Helden und ihre Kraken, um diese Welt zu retten, die von den Geheimnissen ihrer Vergangenheit verzehrt wird.“

Viele weitere Details findet ihr auf der Steam-Seite, die auch eine spielbare Demo bietet, und noch mehr auf der Kickstarter-Seite, wo ihr die Entwicklung jetzt auch aktiv unterstützen könnt. Hinter Deneos Games steht Christophe Galati, der vom Sidescroller Save me Mr Tako bekannt ist. Dieses Spiel bot eine Game-Boy-Optik. Mit Tako no Himitsu geht es also optisch ein bisschen weiter.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tako no Himitsu, Deneos Games