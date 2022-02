Das war… Kalenderwoche 5/2022

Auch Sony tätigt eine große Übernahme, Nintendo Switch verkauft sich rasant, Monolith Soft wird aktiv und an der Zukunft von Grand Theft Auto wird gearbeitet: Auch in dieser Woche gab es einige sehr spannende Schlagzeilen. Aber auch bei konkreten Inhalten war es interessant, denn neben Neuankündigungen gab es auch neue Einblicke in diverse Spiele. Zum Schluss haben wir schließlich noch je ein Review und Interview sowie die Februar-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Auch Sony ist durch Zukäufe am Wachsen. So verkündete man, dass der ehemalige Halo-Entwickler Bungie nun zur PlayStation-Familie gehört. Das Studio bleibt jedoch unabhängig und multiplattform. Die Übernahme der Destiny-Macher schlägt mit 3,6 Milliarden US-Dollar zu Buche.

Nintendo macht derweil – wie gewohnt – sein eigenes Ding. Und das bekanntlich mit großem Erfolg. Mit dem Weihnachtsgeschäft steht Nintendo Switch nun bei 103,54 Millionen verkauften Geräten. Damit hat man die Wii bereits überholt! Unterdessen hat Monolith Soft den Internet-Auftritt stark überarbeitet, was ebenfalls die Fantasie der Fans anregte. Schafft man hier Platz für eine baldige Ankündigung, welche so oder so überfällig wäre?

Nach wie vielen Konsolengenerationen gibt es wohl das nächste Grand Theft Auto? Nun hat Rockstar Games erstmals bestätigt, dass man am nächsten Ableger arbeitet. Ob wir diesen jedoch schon bald sehen, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls mit Spannung wartet man auf die Fortsetzung von Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5, PC). Da man aktuell den 25. Geburtstag des Originals feiert, versprach Yoshinori Kitase nun immerhin, dass es in diesem Jahr eine Vorstellung geben soll. Offener ist hingegen die Zukunft von Scarlet Nexus (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Immerhin gibt es Pläne, wie man mit einer Fortsetzung ein erwachseneres Publikum erreichen könnte. Wie konkret das alles ist, bleibt abzuwarten.

Eine Überraschung ist Square Enix gelungen mit der Ankündigung von Voice of Cards: The Forsaken Maiden (PS4, Switch, PC). Die Veröffentlichung erfolgt bereits am 17. Februar. Weiterhin auf Retro-Charme setzt Yacht Club Games mit Mina the Hollower (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Einen Einblick gab es in den Eröffnungsfilm von Final Fantasy VII: Ever Crisis (Mobil). Ab sofort erhältlich sind das Action-JRPG Maglam Lord (PS4, Switch) (Link) sowie die digitale Life is Strange: Remastered Collection (PS4, Xbox One, PC) (Link).

Erstmals ausführliches Gameplay-Material sahen wir zu Ghostwire: Tokyo (PS5, PC). Zudem nannte Bethesda mit dem 25. März das Veröffentlichungsdatum. Aufs Gaspedal drückte Sony auch mit einer State of Play zu Gran Turismo 7 (PS4, PS5). Das nächste Video zu Horizon Forbidden West (PS4, PS5) stellte einige der Herausforderungen vor. Die nächste Charakter-Vorstellung aus Triangle Strategy (Switch) befasste sich ausführlich mit Benedict Pascal. Auch auf Season 2 von Final Fantasy VII: The First Soldier Mobil) durften wir einen Blick werfen. Für Sifu (PS4, PS5, PC) warb man mit einem Live-Action-Film.

Aus dem Musou-Spiel Touken Ranbu Warriors (Switch, PC) sahen wir die zwei Mitglieder aus dem fünften Team in der Vorstellung. Die DLC-Pläne für The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) sind recht umfangreich, zwei Neuzugänge gab es auch zu Phantom Breaker: Omnia (PS4, Switch, Xbox One, PC) zu verzeichnen. Bei Kickstarter konnte sich mit Affinity Sorrow ein neues Projekt für Sega Mega Drive erfolgreich finanzieren. Ebenfalls auf Retro-Fans setzt das Fan-Projekt Bloodborne PSX (PC), welches nun fertiggestellt ist. Eine interessante Mini-Serie steht zudem zu Pokémon an.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES beschäftigte sich mit Maglam Lord (PS4, Switch) (zum Testbericht). Das Action-RPG konnte uns leider nicht überzeugen, man kann nicht wirklich etwas finden, was den Titel irgendwie empfehlenswert machen könnte.

In wenigen Tagen steht Dynasty Warriors 9 Empires (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) an, wir konnten deshalb ein Interview mit Producer Akihiro Suzuki führen. Es ging dabei um den Neueinstieg in die Reihe, um die Performance auf Nintendo Switch, um neue Spielelemente und den umfangreichen Charakter-Editor und um ein Star-Wars-Musou.

Der Februar ist sehr gut gefüllt mit neuen Videospielen. Das zeigt sich auch in unserer Liste mit den aktuellen Neuerscheinungen. Bei dieser Auswahl dürfte für fast jeden etwas mit dabei sein.