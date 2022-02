Square Enix bringt Final Fantasy VII: Ever Crisis zurück auf die Bildfläche

Nachdem The First Soldier bereits veröffentlicht ist, macht sich Square Enix nun an Final Fantasy VII: Ever Crisis. Dieser Mobile-Ableger aus dem FF7-Universum dürfte noch mehr Fans interessieren. Denn Ever Crisis verspricht alles zu haben, was sich FF7-Fans wünschen. Seit der Ankündigung im März 2021 war es jedoch ruhig geworden.

Während des ersten Livestreams zu The First Soldier zeigte Square Enix gestern einen Ausschnitt aus dem Opening-Movie zu Ever Crisis. Gematsu hat das Video getrennt vom Stream veröffentlicht, ihr findet die Aufnahme unten.

Das Spiel soll für Mobilgeräte erscheinen, was für viele Konsolen-Fans ein kleiner Abturner ist. Aber es geizt keineswegs mit optischen Reizen und sieht aufwendig produziert aus.

Ereignisse aus der gesamten Compilation

Und vor allem inhaltlich scheint es ein Muss für FF7-Fans zu werden. Denn Final Fantasy VII: Ever Crisis soll sich nicht nur den Ereignissen aus FF7 widmen, sondern denen aus der gesamten Compilation.

Inhaltlich werden also auch Advent Children, Before Crisis, Crisis Core und Dirge of Cerberus verwertet. Die gesamte FF7-Timeline wird Gegenstand des Spiels. Fans können so wichtige Ereignisse der Timeline erleben, ohne Dirge of Cerberus für PlayStation 2 kaufen zu müssen oder alte Filme zu schauen.

Noch dazu bietet es ein eigentlich altmodisches, aber unter Fans immer noch beliebtes Kommando-basiertes Kampfsystem. Und ihr erfahrt „mehr über die Jugend DIESES Helden“. Weitere Details zu Ever Crisis lest ihr hier.

Final Fantasy VII: Ever Crisis soll 2022 für Mobilgeräte (iOS und Android) erscheinen.

Opening-Movie zu Ever Crisis

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot