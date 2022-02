Voice of Cards erhält mit The Forsaken Maiden noch im Februar eine Fortsetzung

Square Enix hat heute Voice of Cards: The Forsaken Maiden für eine Veröffentlichung bereits am 17. Februar 2022 angekündigt. Es handelt sich nicht etwa um einen DLC, sondern um den neusten Ableger der RPG-Reihe Voice of Cards, die damit eben auch schon eine Reihe ist.

The Forsaken Maiden wird für Nintendo Switch, PC-Steam und PlayStation 4 erhältlich sein. Es handelt sich um ein eigenständiges Spiel, das auch diesmal mittels Karten erzählt wird. Es soll Fans des Erstlings, wie auch neue SpielerInnen ansprechen.

In dem rundenbasierten Abenteuer, das auf einer abgelegenen und seit Generationen von Mikos beschützten Inselkette spielt, begleiten SpielerInnen den Protagonisten, um die Inseln vor der Zerstörung zu bewahren. In dieser berührenden Erzählung inmitten einer Welt mit melancholischer Schönheit setzt man die Segel mit Laty, einem Mädchen, das keine Miko werden konnte.

Auch The Forsaken Maiden stammt aus der Feder der Macher von NieR und Drakengard, namentlich sind das Yoko Taro (Drakengard, NieR), Executive Producer Yosuke Saito (NieR), Music Director Keiichi Okabe (Drakengard 3, NieR) und Charakterdesigner Kimihiko Fujisaka (Drakengard).

Ein Bundle des Spiels mit DLCs ist ebenfalls erhältlich. Es umfasst neben dem Spiel zusätzliche Kleidungen für Barren, Laty und Rakki sowie ein YorHa-Emblem für die Kartenrücken und eine 2B-Spielfigur sowie einiges mehr. Vorbesteller erhalten zusätzlich den DLC „Glückswal-Muster“ dazu, der das Kartenrücken-Design mit dem berühmten Wal verschönert. Dazu gibt es auch noch den „Meereskachel-Tisch“-DLC.

Der Ankündigungstrailer

