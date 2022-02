Die Life is Strange: Remastered Collection ist nun digital erhältlich

Seit gestern ist die Life is Strange: Remastered Collection für PlayStation 4, Xbox One und Steam erhältlich. Unten seht ihr noch den Launchtrailer zur Sammlung, welche überarbeitete Versionen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm bietet. Die Switch-Version soll später noch nachgereicht werden.

Die Life is Strange: Remastered Collection enthält die überarbeiteten Versionen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm. Life is Strange Remastered bietet verbesserte Grafik sowie dank Mocap-Technologie überarbeitete Gesichtsanimationen, zudem erscheint Life is Strange: Before the Storm Remastered mit verbesserter Grafik für Charaktere und Umgebungen.

Darüber hinaus sind auch die Deluxe-Inhalte für Before the Storm enthalten. Dabei handelt es sich um Outfits und die Farewell-Episode.

Der Launchtrailer zur Life is Strange: Remastered Collection

Bildmaterial: Life is Strange Remastered Collection, Square Enix, Deck Nine Games, Dontnod Entertainment