Grand Theft Auto 6: Rockstar Games bestätigt tatsächlich die Arbeit an der Fortsetzung

Das ist ja ein Ding: Rockstar Games arbeitet an einer Fortsetzung einer der erfolgreichsten Marken der Videospielgeschichte. Wie oft hat sich GTA V eigentlich nun verkauft? 100 Millionen Mal? Oder doch schon 200 Millionen Mal? Grand Theft Auto 6 ist ein Selbstläufer.

Kurz vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen am Montag hat Publisher Take-Two Interactive jetzt die Arbeiten an Grand Theft Auto 6 eingeräumt. In einem Blogbeitrag geht es heute ein bisschen um GTA Online, ein bisschen um GTA V und am Ende um das, was als Nächstes kommt.

„Ungeachtet der beispiellosen Langlebigkeit [lies: man, ihr kauft das immer noch] von GTA V wissen wir, dass viele von euch nach einer Fortsetzung der Grand-Theft-Auto-Serie fragen. Wir wollen mit jedem Projekt, welches wir in Angriff nehmen, eine Schippe drauflegen“, heißt es.

„Es ist uns deshalb eine große Freude, dass wir heute bekannt geben können: Die Entwicklung des neuen GTA kommt gut voran. Wir freuen uns darauf, bald weitere Informationen mit euch zu teilen“, so Rockstar. Prima! Die meisten Medien wissen das schon lange. Es wurde ja bekannterweise sogar schon über die Größe der Map berichtet.

Zunächst erscheint am 15. März 2022 die Next-Gen-Version von Grand Theft Auto V. Das Spiel wird dann für die mittlerweile dritte Konsolengeneration erscheinen. Und sich wahrscheinlich nochmal gut verkaufen. Mal sehen, wie lange uns GTA 6 begleitet.



Bildmaterial: Grand Theft Auto Trilogy: Definitive Edition, Rockstar Games / Grove Street Games