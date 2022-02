Pokémon: Neue Mini-Serie dreht sich um einen Mann, Pokémon und Kochen

The Pokémon Company ist nicht nur bekannt für… na ja, Pokémon. Sondern auch für hin und wieder echt verrückte Videos. Auch das neuste weiß man nicht so recht einzuordnen.

Wie The Pokémon Company ankündigte, will man im Februar eine kurze Serie aus drei Episoden veröffentlichen, in denen es um das Essen geht. Es wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der gerne mit Pokémon gemeinsam kocht.

Einen Trailer dazu seht ihr unten. Offensichtlich wird es eine Live-Action-Serie. Gut möglich, dass The Pokémon Company die kurze Serie nur auf Japanisch veröffentlicht. Wir werden euch informieren.

Der Trailer zur Mini-Serie

Bildmaterial: The Pokémon Company