Interview mit: Akihiro Suzuki über Dynasty Warriors 9 Empires

Am 15. Februar könnt ihr mit Dynasty Warriors 9 Empires die Geschichte der drei Königreiche neu schreiben. Einige von euch können mit Dynasty Warriors vielleicht noch nicht so viel anfangen, dabei hat die Serie gewissermaßen ein Genre begründet, das ihr sicher kennt.

Einige der prominentesten Franchises der Videospielwelt haben sich Ablegern bedient: Hyrule Warriors, Persona 5 Strikers, Fire Emblem Warriors und mehr. Dynasty Warriors 9 Empires bietet auch bewährte „1 vs. 1000“-Elemente, allerdings – wie es typisch ist für die Empires-Subserie – mehr strategische Elemente.

Wir haben uns mit Producer Akihiro Suzuki über das Spiel unterhalten, das ihr seit wenigen Tagen auch mit einer spielbaren Demo selbst ausprobieren könnt. Es geht um den Neueinstieg in die Reihe, um die Performance auf Nintendo Switch, um neue Spielelemente und den umfangreichen Charakter-Editor und um ein Star-Wars-Musou.

Für Menschen, welche bisher nichts mit Dynasty Warriors zu tun hatten, ist es möglicherweise schwer, den Unterschied zwischen der Hauptserie und den Empires-Spielen zu verstehen. Was ist – mit wenigen Worten – der Unterschied zwischen Dynasty Warriors 9 und Dynasty Warriors 9 Empires?

Der Hauptunterschied besteht darin, die (Three-Kingdoms)-Geschichte und ein sich frei entfaltendes Spiel zu genießen.

Sie geben den Open-World-Ansatz aus Dynasty Warriors 9 mit dem Empires-Spiel wieder auf. Dieser Ansatz wurde erst mit Dynasty Warriors 9 eingeführt. Was hat sie dazu bewegt, gab es viel Feedback der Fans?

Wir haben die Entscheidung getroffen, dass ein Open-World-System nicht zu dem „raschen Tempo der Eroberung von Ländern“ passt, was eines der Hauptmerkmale der Empires-Serie ist.

Als Neueinsteiger klingt Dynasty Warriors 9 Empires recht kompliziert. Sollte man sich besonders gut mit Taktik-Spielen auskennen, muss man sonstige Vorkenntnisse mitbringen?

Der Schlüssel ist, mit einer höheren militärischen Stärke als das gegnerische Königreich vorbereitet zu sein und dann einzumarschieren. Für Neulinge empfehle ich, zunächst mit einem niedrigeren sozialen Rang eines normalen Offiziers zu spielen, da sie eine geringere Auswahl an Optionen haben, und dann, wenn man sich an das Spiel gewöhnt hat, den Rang zu erhöhen.

Natürlich hat auch Dynasty Warriors 9 Empires Musou-Elemente. Es muss also mitunter sehr viele Objekte und Menschen auf einem Bildschirm darstellen. Das Spiel erscheint auch für die technisch schwächere Nintendo Switch. Können Sie hier trotzdem eine gute Performance gewährleisten?

Wir haben Anpassungen vorgenommen, die auf der Leistung und den Funktionen der Hardware basieren, und ich denke, dass jeder den typischen Nervenkitzel von 1 vs. 1.000 Kämpfen genießen wird.

Dynasty Warriors hat gewissermaßen ein Genre begründet. Inzwischen gibt es Musou-Crossover zu populären Franchises wie Zelda, Dragon Quest, One Piece, Fire Emblem oder Persona. Und Omega Force war an allen beteiligt, weil Omega Force am besten Musou-Games entwickeln kann. Rein hypothetisch, welches ist ihre Lieblingsserie außerhalb Dynasty Warriors, zu der sie gerne ein Musou-Crossover sehen würden?

Innerhalb des Entwicklerteams wurden viele verschiedene IPs und Werke ins Gespräch gebracht. Das ist nur meine eigene Meinung, aber mein persönlicher Wunsch wäre ein Star-Wars-Crossover.

Bei uns im Westen sind Musou-Spiele nicht so populär wie in Japan. Zwar erscheinen Spiele wie Dynasty Warriors und Samurai Warriors schon lange bei uns, aber mehr Aufmerksamkeit erhielten die Crossover-Spiele. Können auch SpielerInnen dieser Titel an Dynasty Warriors 9 Empires Gefallen finden?

Es ist zwar nicht ganz dasselbe wie ein traditionelles Warriors (Musou)-Spiel, aber ich denke, dass die Spieler dieses Spiel genießen können, da sich das Spiel frei auf der Grundlage der Entscheidungen des Spielers entfaltet und das System der Ländereroberungssimulation und die Möglichkeit, den Spielercharakter zu ändern, durch den Bearbeitungsmodus angepasst wird.

Im letzten Trailer wurde eine spielbare Demo angekündigt. So können SpielerInnen erfahren, ob Dynasty Warriors 9 Empires etwas für sie ist. Welche Inhalte wird man in der Demo kennenlernen und kann man die Speicherdaten übertragen?

Die Demo beinhaltet Burgbelagerungen (Invasions- und Verteidigungsschlachten), ein Action-Tutorial und den Charakter-Editor. Obwohl es einige Einschränkungen bei den Stimmen und Aktionen gibt, die im Charakter-Editor ausgewählt werden können, sind die Funktionen dieselben wie in der Vollversion des Spiels, und die in der Demo erstellten angepassten Offiziere können in das Vollspiel übernommen werden.

Der Charakter-Editor wurde noch einmal erheblich erweitert, der letzte Trailer zeigt Unmengen an Einstellungsmöglichkeiten. Verraten sie uns mehr darüber und vielleicht ihre Lieblingseinstellung?

Wir haben ihn an den beliebten Charakter-Editor von Nioh 2 angelehnt, und jetzt können die Spieler noch detailliertere Bearbeitungen an Gesicht, Haaren, Gesichtsbehaarung usw. vornehmen als in den vorherigen Spielen. Bei der Kleidung können, ähnlich wie in den Vorgängerspielen, individuelle Rüstungen für Kopf, Brust, Arme, Taille und Beine eingestellt werden, und wir haben eine Option zum Schichten von Kleidung hinzugefügt, so dass die Kleidung unter der Rüstung getrennt nach oben und unten eingestellt werden kann.

Ich persönlich finde die Einstellung „Make-up“ sehr empfehlenswert. Bei Gesichtern kann jeder Teil ausgewählt und sorgfältig platziert werden, aber das Hinzufügen von Make-up (einschließlich Gesichtstätowierungen) kann das Aussehen der Figur drastisch verändern, und es ist sehr interessant zu sehen, wie es sich verändert.

Ich habe gelesen, man kann mit Offizieren Beziehungen eingehen, aus denen sogar Nachwuchs hervorgehen kann. Fans japanischer Videospiele lieben dieses Feature. Ich nehme aber an, das ist optional. Können SpielerInnen daraus im Spiel Vorteile erzielen?

Nachkommen sind ein Hinweis auf die Beziehungen zu anderen Offizieren. Wenn man also mehrere Zyklen des Spiels durchspielt und mehr Nachkommen hat, fühlt es sich an, als würde man an der Welt der Drei Reiche teilhaben, und ich glaube, dass es den Spielern das Gefühl gibt, noch tiefer in das Spiel einzutauchen.

Sie sind seit den Anfängen der Serie eng mit Dynasty Warriors verbunden und haben viele Konsolen-Generationen bei der Entwicklung erlebt. Nun sind PS5 und Xbox Series X da – was erhoffen sie sich von der neuen Generation in Bezug auf Dynasty Warriors?

Ich möchte das Gefühl des Eintauchens in das Schlachtfeld durch realistischere Darstellungen erhöhen, vor allem durch die visuelle Darstellung und die individuelle Bewegung (KI) jedes einzelnen Soldaten. Außerdem würde es richtig Spaß machen, wenn wir mit mehreren Leuten gleichzeitig online spielen könnten.

Dynasty Warriors 9 Empires

