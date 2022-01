Final Fantasy VII Remake Episode 2: Square Enix teilt Details über Zeitpunkt der Enthüllung

Am heutigen 31. Januar feiert Final Fantasy VII seinen 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben Producer Yoshinori Kitase und Charakter-Designer Tetsuya Nomura bereits eine Botschaft veröffentlicht. In einem heutigen Livestream ging es aber auch noch einmal um den Geburtstag des ewigen Klassikers.

„Wir arbeiten derzeit hart an Final Fantasy VII: Ever Crisis, freut euch bitte darauf. Zusätzlich, was das lange erwartete Final Fantasy VII Remake [Part 2] angeht… es wird neue Informationen geben… in diesem Jahr, wenn wir können“, so Kitase.

Daraufhin gab es Nachfragen, ob es möglich sei, dass man eben dies nicht tun könne. „Na gut, ja. Wir haben gerade den 25. Jahrestag von Final Fantasy VII begonnen, also wollen wir feiern und die Fans begeistern. Wir wollen innerhalb der nächsten 12 Monate neue Informationen teilen. Freut euch darauf“, ergänzt Kitase.

So wie es aussieht, ist man sich noch nicht ganz sicher, ob es in diesem Jahr oder innerhalb eines Jahres klappt. Vielleicht sind die Übersetzungen aber auch ungenau. Diese Übersetzung stammt von PushDustin (via VGC) und eine weitere findet ihr bei Aitaiki Mochi.

Die Enthüllung von Final Fantasy VII Remake: Episode 2 – und so wird es bestimmt nicht heißen – wird von Fans natürlich herbeigesehnt. Inzwischen muss Square Enix sicherlich auch darauf achten, dass man sich nicht selbst mit Final Fantasy XVI in die Quere kommt.

Im Mai 2021 sagte Tetsuya Nomura, die Arbeiten an der nächsten Episode kämen gut voran. Im Sommer sprachen die Entwickler um Motomu Toriyama und Naoki Hamaguchi mit IGN und verrieten, dass die Fortsetzung auch spielerische Änderungen mit sich bringen wird.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO