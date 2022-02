Sifu: Vengeance Edition vorgestellt und Live-Action-Kurzfilm veröffentlicht

Microids hat die bereits im Dezember angekündigte Handelsversion zu Sifu im Detail vorgestellt. Die Vengeance Edition bietet ein Steelbook, Lithografien, einen digitalen Soundtrack und neben dem Spiel ein 48-seitiges Artbook. Sie erscheint für PS4 und PS5.

Die Veröffentlichung der physischen Version ist allerdings erst für den 8. Mai geplant. Die digitale Veröffentlichung von Sifu steht dagegen unmittelbar bevor und wird am 8. Februar für PS4, PS5 und im Epic Games Store erfolgen.

Gefeiert wird die baldige Veröffentlichung mit einem neuen Live-Action-Kurzfilm. Er knüpft an das Spiel an. In acht Minuten seht ihr die Jagd des Protagonisten nach Fajar, einer der Assassinen, die eure Familie ermordet haben.

Die Vengeance Edition

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Live-Action-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sifu, Sloclap