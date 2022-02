Xenoblade Chronicles 3: Monolith Soft wird aktiv und Fans hoffen auf baldige Ankündigung

Dass man bei Monolith Soft an einem neuen Videospiel arbeiten muss, das ist natürlich nur folgerichtig. Aber woran? Darüber rätselt die Xenoblade-Fangemeinde, aber die Antwort kann (und muss) aus ihrer Sicht natürlich Xenoblade Chronicles 3 heißen.

Dabei arbeitet Monolith Soft natürlich nicht nur an eigenen Spielen. Seit 2019 weiß man auch, dass Monolith Soft in Kyoto die Entwicklung des Sequels zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild unterstützt. Außerdem half man Nintendo immer wieder bei First-Party-Games wie Splatoon 2 und Animal Crossing: New Horizons.

Switch-Fans haben jetzt aber aufmerksam beobachtet, dass sich auf der offiziellen Website von Monolith Soft einiges getan hat. Sie wurde komplett überarbeitet und alte Beiträge zwischen 2017 und 2022 wurden gelöscht. Es gibt nun nur vier aktuelle Beiträge auf der neuen Website.

Man putzt sich offensichtlich raus und allein das nehmen Fans zum Anlass, auf baldige Neuigkeiten aus dem Hause Monolith Soft zu hoffen. Es ist allerdings auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn die Zeichen verdichten sich schon eine ganze Weile.

Die Zeichen verdichten sich…

Einerseits weiß man seit Jahren nicht, was Monolith Soft treibt. Andererseits hatte Yasunori Mitsuda bei Twitter bekannt gegeben, dass er hoffe, sein neues Projekt würde im Februar vorgestellt werden können. Viele Fans nahmen das zum Anlass, auf das viel spekulierte Chrono-Cross-Remaster zu hoffen. Aber Mitsuda war auch Lead-Componist von Xenoblade Chronicles 2.

Schon im August 2021 hatte Journalist Imran Khan mit eigenen Quellen bestätigt, dass ein Xenoblade Chronicles 3 nicht nur in Arbeit ist, sondern nahezu fertiggestellt sei. Die Ankündigung eines Veröffentlichungstermins sei aus einer Vielzahl von möglichen Gründen zurückgehalten worden.

Das „Ende der Trilogie“ spiele demnach in der Zukunft und Fans sollen sich auf einige wiederkehrende Charaktere freuen können. Auch Melia soll wieder mit dabei sein – ihre Synchronsprecherin hatte sich ebenfalls schon verplappert.

Dazu kommt der vermeintliche Leak von Samus Hunter. Samus Hunter hat für Februar 2022 eine Nintendo Direct versprochen und während ihr sogenannter track record umstritten ist, wird sie weiterhin von großen Medien zitiert. Auf der anderen Seite wäre eine Direct im Februar natürlich auch alles andere als überraschend.

Ob jedoch Xenoblade Chronicles 3 dabei ist…?

via Dualshockers, Nintendo Life, Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo, Monolith Soft