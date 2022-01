Scarlet Nexus: Director teilt Ideen zu einem Sequel für „erwachseneres Publikum“

Scarlet Nexus kam bei JRPG ganz gut an und auch die internationale Presse stimmte. Ob aus Scarlet Nexus eine Serie werden könnte, ist bis heute aber offen. In einem Interview bei Inverse (via VGC) äußerte sich nun Director Kenji Anabuki in diese Richtung.

Fakt ist, er hätte Lust darauf. „Wenn es eine Fortsetzung geben sollte, dann würde ich persönlich das Superpower-Thema in anderen Bereichen als den Kämpfen einsetzen wollen“, so der Director.

„Die Welt und die Schauplätze der Geschichten könnten vielleicht so gestaltet werden, dass sie einem noch erwachseneren Publikum gerecht werden, indem man Themen wie die Gefahren des Besitzens und Verwendens von Superkräften untersucht“, so Anabuki.

Die Zwischensequenzen des Erstlings würde er auch anders und besser gestalten, so der Director. In Scarlet Nexus wurden sie über eine Reihe von Standbildern präsentiert, die sie wie eine animierte Slideshow aussehen lassen sollten. „Ich möchte sie immer noch einzigartig wie in Scarlet Nexus machen, aber unseren Fans auch das zufriedenstellendste Spielerlebnis bieten“, so Anabuki.

Das Feedback zum Kampfsystem und der Story sei überwiegend positiv gewesen, aber es hätte auch Nachfragen nach Zugänglichkeitsfunktionen gegeben, auch die Menüs würde man besser gestalten und einige Quality-of-Life-Optionen bieten.

An anderer Stelle im Interview spricht Producer Keita Iizuka über den Xbox Game Pass. „Es hat Scarlet Nexus definitiv einen Schub an Bekanntheit und Popularität gegeben“, erklärte er. „Es hat auch maßgeblich zur Sichtbarkeit und zum Verkauf von herunterladbaren Inhalten beigetragen.“

Bildmaterial: Scarlet Nexus, Bandai Namco