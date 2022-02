The King of Fighters XV erhält noch in diesem Jahr zwölf DLC-Charaktere

SNK stellt uns kurz vor der Veröffentlichung von The King of Fighters XV bereits die ersten DLC-Charaktere vor. Dabei verliert man nicht viel Zeit, denn das erste von zwei Dreier-Teams aus dem „Team Pass 1“ erscheint bereits im März. Im „Team Garou“ enthalten sind Rock Howard, Gato und B. Jenet.

Im Mai folgt im Anschluss das „Team South Town“ mit Geese Howard, Billy Kane und Ryuji Yamazaki. In der digitalen Deluxe Edition ist dieser „Team Pass 1“ mit den sechs erwähnten Recken gleich enthalten.

Danach ist jedoch noch nicht Schluss. Im Sommer und Herbst folgen noch zwei weitere Dreier-Teams, Details hierzu gibt es jedoch noch keine. Das Roster mit den 39 Charakteren des Grundspiels erhält somit mindestens zwölf Neuzugänge.

Laut Creative Director Eisuke Ogura setzt man auf die Grundtugenden der Serie, möchte aber auch einige neue Elemente hinzufügen. Besonders freut man sich auf Verbesserungen in Sachen Optik und Audio, da sei man bei der Entwicklung des Vorgängers einfach auf Grenzen gestoßen.

The King of Fighters XV soll am 17. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) erscheinen. Die Omega Edition erscheint nur für Konsolen*. Koch Media übernimmt den globalen Vertrieb, wozu auch die physische Veröffentlichung* der Standard-Version zählt.

Team Garou in der Vorstellung

