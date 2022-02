Die Neuerscheinungen im Februar 2022

Da sind wir schon wieder – der zweite Monat des Jahres hat bereits begonnen. Zeit für unsere Auswahl der Neuerscheinungen im Februar 2022. Den Anfang machte heute bereits die zuvor verschobene Remastered Collection von Life is Strange. Nur die Switch-Version bleibt außen vor.

Mit Maglam Lord wird es schon am 4. Februar tiefst japanisch, bevor sich am 10. Februar das im Westen entwickelte „JRPG“ Edge of Eternity erstmals auf Konsolen beweisen darf. Es gibt auch eine Handelsversion!

Die Monatsmitte zeigt sich mit Dynasty Warriors 9 Empires und The King of Fighters XV im wahrsten Sinne des Wortes kämpferisch. Mit Horizon Forbidden West steht anschließend ein echtes Highlight aus dem Westen auf dem Plan.

Bevor am 25. Februar ein echtes Highlight aus Japan wartet. FromSoftware liefert Elden Ring. Wir sind verdammt gespannt! Zum Monatsende bekommt Reviere Knights Tactics nachträglich die Handelsversion spendiert und ihr könnt mit Sophie und Plachta den Monat ausklingen lassen.

Eure Must-Haves im Februar?

Unser Auswahl für Februar 2022

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware