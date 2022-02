Sonntagsfrage: Auf welche Charakterattribute verteilt ihr eure Erfahrungspunkte?

In wenigen Wochen erscheint Elden Ring. Das bedeutet nicht nur eine atemberaubende Spiellandschaft erwartet euch, sondern ebenfalls ein vermutlich ausgeklügeltes Levelsystem. Dieses kennt man bereit aus den vorherigen FromSoftware-Titeln. Je nachdem wie der Charakter, auf neudeutsch, „geskillt“ wird, ändert sich die Spielweise der Spielerin oder des Spielers. Pumpt man seine Erfahrungspunkte in Stärke, so groß wird dann der entsprechende Schaden. Geht man mehr auf Ausdauer, ist es möglich häufiger zu schlagen und auszuweichen. Dies spielgelt sich natürlich in der eigenen Spielweise wieder.

Wenn Elden Ring erscheint, stellt sich jeder wieder dieselben Fragen. Soll ich lieber auf Stärke skillen oder doch lieber auf Ausdauer? Oder warum sollte ich nicht mehr Punkte in Magie investieren, um Gegner aus der Ferne mit Zaubersprüchen zu besiegen? Fragen über Fragen. Um euch die Entscheidung eventuell ein wenig abzunehmen, „bauen“ wir uns in der heutigen Sonntagsfrage den perfekten Charakter. Dazu findet ihr ihr in der folgenden Umfrage typische Attribute, die in Videospielen aufgewertet werden können (Mehrfachauswahl möglich).

Es geht nun darum, welche Attribute eurer Meinung nach auf jeden Fall für einen Spielverlauf investiert werden müssen. Spannend wird es natürlicher, wenn nicht immer alle Attribute gewählt werden. Daher nehmt bitte nur die Attribute, die für euch am wichtigsten bei einem spielbaren Charakter sind. Als Basis für die Erstellung dient der Wikipedia-Eintrag zum Thema Attribute mit ein paar Erweiterungen.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

