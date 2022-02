Yacht Club Games enthüllt Mina the Hollower, inspiriert von Zelda, Dracula und Frankenstein

Im Rahmen des gestrigen Yacht-Club-Showcase hat der Shovel-Knight-Publisher mit Mina the Hollower ein ganz neues Spiel vorgestellt. Seinen Retro-Wurzeln bleibt man aber treu.

Das Action-Adventure kommt in einer 8-bit-Optik daher und erinnert an Spiele für den Game Boy Color. Veröffentlicht wird Mina the Hollower aber für alle aktuellen Konsolen und PCs. So ist zumindest der Plan – denn derzeit ist das Spiel noch mitten in seiner Kickstarter-Kampagne.

Spielerisch soll Mina the Hollower eine Mischung aus Klassikern wie Castlevania, Link’s Awakening und – hoppala – Bloodborne sein. Optisch und wohl auch storytechnisch ist man inspiriert vom Gothic-Horror des späten 18. Jahrhunderts. Den makaberen und morbiden Ton von Geschichten wie Dracula, Frankenstein und The Picture of Dorian Gray möchte man einfangen.

Was es sonst noch gab

Darüber hinaus hatte das Yacht Club Games Presents nicht besonders viele aufregende Ankündigungen zu bieten. Es gibt ein neues, kostenloses Update zu Shovel Knight Pocket Dungeon und es wird weitere DLCs geben. Außerdem kündigte man an, dass sich Shovel Knight Dig auf der Zielgerade befindet, man zeigte dazu einige neue Bilder. Eine Zusammenfassung des Events gibt es hier.

Der Ankündigungstrailer zu Mina the Hollower

