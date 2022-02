Neue Zahlen: Die Switch ist jetzt Nintendos erfolgreichste Heim-Konsole

Im Rahmen der Vorstellung des aktuellen Geschäftsberichts hat Nintendo natürlich auch wieder neue Verkaufszahlen zur Nintendo Switch kommuniziert. Wie erwartet hat die Switch die Marke von 100 Millionen verkauften Einheiten weltweit geknackt und steht nun bei 103,54 Millionen Geräten.

Das bedeutet auch, dass die Switch nunmehr die erfolgreichste Heim-Konsole in Nintendos Firmengeschichte ist. Erfolgreichste Hardware bleibt der Nintendo DS. Dieser Mega-Erfolg schließt an den Mega-Flop Wii U an. Wer hätte zum Ende der Wii-U-Zeit darauf gewettet? Mit 103,54 Millionen lässt die Switch nicht nur die Wii (101,63 Millionen) sondern auch die originale PlayStation (102,49 Millionen) hinter sich.

Die Switch verkauft sich weiterhin auch schneller als die PlayStation 4. Sie erreichte die 100-Millionen-Marke in einem kürzeren Zeitraum. Nur der Nintendo DS verkaufte sich noch schneller. Und man kann wohl durchaus sagen, dass die Switch noch lange nicht am Ende ist.

Von den über 100 Millionen verkauften Einheiten entfallen übrigens noch 81,68 Millionen auf das Originalmodell. 17,87 Millionen Mal konnte die Switch Lite verkauft werden. Auf das neue OLED-Modell entfallen bis zum 31. Dezember 2021 nur 3,99 Millionen Einheiten. Nintendo hat hier aber, wie auch andere Hersteller, mit Produktionsengpässen zu kämpfen.

