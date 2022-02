Ghostwire: Tokyo lässt die Hüllen fallen – und stellt eine Deluxe Edition vor

Am gestrigen Abend hat das Xbox-Studio Bethesda seinen nächsten Konsolen-exklusiven Titel für PlayStation 5 in aller Ausführlichkeit vorgestellt. Verträge sind eben Verträge! Das gilt nach Deathloop auch für Ghostwire: Tokyo, das am 25. März 2022 für PlayStation 5 und PCs erscheinen wird.

Gemeinsam mit Entwickler Tango Gameworks präsentierte man einen ausführlichen Blick auf neues Gameplay, ein Video mit einem Spotlight auf das Studio und eine Deluxe Edition zum Spiel.

In dem Action-Adventure meistern SpielerInnen die mystischen Künste des Ätherischen Webens um den schrecklichen Hannya zu besiegen, der mit seinen „Besuchern“ Tokyo heimsucht. Ein „Liebesbrief an Tokyo, seine Kuriositäten und Geheimnisse“ nennt Bethesda das Spiel.

Ein bisschen weniger gruselig gehts in Tokyo aber hin und wieder schon zu. Aber Bethesda möchte damit natürlich herausstellen, dass die Welt von Ghostwire: Tokyo ein authentisches Tokyo zeigen möchte:

Ghostwire: Tokyo entführt die SpielerInnen in eine faszinierende Welt voller Wesen aus den japanischen Legenden, Mythen und Märchen. Viele der ungewöhnlichen Kreaturen, denen man im Spiel begegnet, entstammen diesen Legenden und verleihen Ghostwire ein authentisches Tokyo-Flair. Die kreativen Köpfe von Tango Gameworks haben ein ultramodernes Tokio erschaffen, in dem die SpielerInnen ikonische Wahrzeichen entdecken und versteckte Geheimnisse lüften können.

Die Deluxe Edition zum Spiel wird wie auch die Standardversion physisch erhältlich sein und bietet drei Tage Vorabzugang ab dem 22. März 2022. Außerdem Streetwear-Outfit-Paket, das Shinobi-Outfit und die Kunai-Waffe in der Deluxe Edition enthalten. Vorbesteller erwartet Hannyas Outfit.

Viele weitere Details erfahrt ihr im Bethesda-Artikel.

Ausführlicher Gameplay-Trailer:

Official Studio Spotlight:

Deluxe Edition Preview:

Bildmaterial: Ghostwire: Tokyo, Bethesda, Tango Gameworks