Final Fantasy VII: The First Soldier geht mit Polygon-Cloud und diesen Inhalten in Season 2

Habt ihr schon mal in Final Fantasy VII: The First Soldier reingeschnuppert? Das Battle Royale im FF7-Universum geht jetzt in seine zweite Season. In diesen Seasons fügen Publisher den Free-to-Play-Spielen oft neue Inhalte hinzu und so ist es auch hier.

Mit dem Dragoon wird es einen neuen Job geben und mit Bahamut wartet eine neue Herausforderung auf euch. Der Dragoon ermöglicht euch zwei herausragende Fähigkeiten. Ihr könnt besonders hoch springen und sogar einige Zeit lang in niedriger Höhe fliegen.

Mit der Teleport-Materia gibt es auch eine neue Materia, die euch – ihr ahnt es – einen Teleport über die Map ermöglicht. Bahamut werdet ihr auf der Map als Gegner antreffen, aber er wird auch eine neue Beschwörung sein.

Zu guter Letzt gibt es neue Skins. Hier warten zum 25. Geburtstag von Final Fantasy VII die Polygon-Modelle der legendären Charaktere des Spiels auf euch. Seht euch die neuen Inhalte im Mitschnitt des Livestreams ab 56:48 an.

The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren nun in Schlachten mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Natürlich müsst ihr aber nicht auf bekannte Gesichter verzichten. Ihr könnt euch Final Fantasy VII: The First Soldier jetzt im App Store und bei Google Play herunterladen.

Der Mitschnitt des Livestreams

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam