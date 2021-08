Das war… Kalenderwoche 32/2021

Ein Gerücht und ein beeindruckender Rekord von Nintendo sowie zwei Indie-Präsentationen sorgten in den letzten Tagen für eine bunte Mischung. Auch zu Tales of Arise gab es einiges zu berichten. Nach allen weiteren Videos der Woche haben wir zum Schluss auch noch zwei neue Reviews für euch verfasst. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Xenoblade-Reihe hat sich eine sehr treue Nische erkämpft. Diese hofft derzeit auf ein Xenoblade Chronicles 3 und aktuellen Gerüchten zufolge sieht es hier sehr vielversprechend aus. So sei das Spiel schon fast fertig entwickelt und könnte innerhalb eines Jahres erscheinen. Wenn das also stimmen sollte, dürfte die Ankündigung kurz bevorstehen.

Nintendo Switch dominiert regelmäßig die japanischen Software-Charts. In der ersten Augustwoche erreichte Nintendos Powerplay jedoch eine historische Marke: Erstmals seit 1988 belegte eine Plattform sämtliche Plätze in den Top 30. Beeindruckend.

Ein besonderes Schaufenster bot sich in dieser Woche zahlreichen Indie-Spielen. Sowohl Nintendo als auch Microsoft hielten je einen Indie-Livestream ab. Bei Indie World gab es beispielsweise mit dem 16. September den Veröffentlichungstermin von Eastward (Switch, PC) und Axiom Verge 2 (PS4, Switch, PC) wurde überraschend gleich veröffentlicht. Bei ID@Xbox gehörte unter anderem die spezielle Städtebausimulation The Wandering Village (PC, Xbox One, Xbox Series) zu den präsentierten Titeln.

Schon bald erscheint am 10. September Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Wir hatten deshalb die Gelegenheit, das komplette erste Kapitel anzuspielen. Auch mehrere Gameplay-Videos könnt ihr euch in diesem Zusammenhang ansehen. Ab nächster Woche könnt ihr dann mit einer Konsolen-Demo selbst loslegen.

Ab sofort erhältlich ist Shadowverse: Champion’s Battle (Switch). Ausführliches Gameplay-Material erreichte uns zu Lost Judgment (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series). Inzwischen könnt ihr den zweiten Teil von Fantasian (Mobil) spielen. Dabei handelt es sich um das neue Projekt von Hironobu Sakaguchi, welches auch über Musik von Nobuo Uematsu verfügt. Auch zu Blue Reflection: Second Light (PS4, Switch, PC) gab es viel Gameplay zu sehen. Neben einem Story-Trailer zu Shin Megami Tensei V (Switch) gab es auch die nächsten Dämonen-Videos (Link 1, Link 2) zum JRPG. Ganz um die Kämpfe ging es in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).

Aus Life is Strange: True Colors (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) stellte Square Enix den DLC rund um Steph vor. Mit Antonov erhielt The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) den nächsten Kämpfer und in Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC) kämpfen die Zwillinge Hisui und Kohaku auch einzeln mit. In Super Monkey Ball: Banana Mania (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gibt es mit Sonic und Tails prominente Verstärkung. In eine Beta-Phase gestartet ist die späte Fortsetzung Windjammers 2 (PS4, PS5, Switch, PC). Inzwischen auch noch für Xbox und PlayStation erhältlich ist Hades, während das Anime-ARPG Zengeon auf Nintendo Switch portiert wurde.

Im September schafft El Shaddai: Ascension of the Metratron nach über zehn Jahren den Sprung auf Steam. Des Weiteren schaffen es Spelunky und Spelunky 2 in wenigen Tagen auf Switch und Toy Soldiers HD (PS4, Switch, Xbox One, PC) steht ebenfalls kurz vor der Rückkehr. Ebenfalls noch im August gibt es mit Tormented Souls (PS5, Xbox Series, PC) klassischen Survival-Horror. Die nächste DLC-Kämpferin wurde für Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC) angekündigt. Zum Netflix-Anime The Witcher: Nightmare of the Wolf gibt es kurz vor dem Start einen neuen Trailer, den fünften Geburtstag feierte No Man’s Sky (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und bei der nächsten Mini-Konsole handelt es sich um A500 Mini.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES dieser Woche. Als JRPG-Liebesbrief angetreten ist Cris Tales (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) und wird dem auch gerecht. Es gibt zwar einige technische Schwächen, dafür gehören die Geschichte und das Gameplay zu den Stärken. Mit Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) erwartet uns die Neuauflage eines PSP-Titels. Grafik, Technik und Gameplay enttäuschen dabei leider. Einzig die gute englische Lokalisierung kann wirklich überzeugen.