The Wandering Village: Die Städtebausimulation auf einem Giganten mit einem neuen Trailer

Gestern beim ID@Xbox-Stream hatte auch The Wandering Village einen Auftritt. Der Indie-Entwickler Stray Fawn Studio aus Zürich brachte neben einem neuen Trailer auch die Information mit, dass die Städtebausimulation auch auf Xbox erscheinen wird. Die Steam-Veröffentlichung war bisher bereits bekannt. Bei Kickstarter konnte man im letzten Jahr knapp 156.000 Euro für das Projekt einsammeln.

In The Wandering Village übernehmt ihr einen Stamm, der in einer post-apokalyptischen Welt lebt. In der vergifteten Welt findet man schließlich Zuflucht auf dem Rücken einer riesigen, wandernden Kreatur. Hier gilt es eine Siedlung einzurichten und man geht eine symbiotische und harmonische Beziehung mit dem Wesen ein.

In einer Welt, in der sich geheimnisvolle Pflanzen auf der ganzen Erde ausbreiten und beim Wachsen giftige Sporen abgeben, sucht eine Gruppe von Menschen Schutz auf dem Rücken einer riesigen, umherwandernden Kreatur. Als ihr Anführer bauen die Spieler sowohl ihre Siedlung als auch eine symbiotische Beziehung zu der sanften Bestie auf, um gemeinsam in dieser feindseligen, aber wunderschönen post-apokalyptischen Welt zu überleben.

Inspiriert ist The Wandering Village von zauberhaften Werken des französischen Künstlers Moebius und nicht weniger zauberhaften Filmen wie „Nausicaä aus dem Tal der Winde“ und „Prinzessin Mononoke“.

Bildmaterial: The Wandering Village, Stray Fawn Studio