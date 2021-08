A500 Mini bringt euch 25 lizenzierte Amiga-Klassiker auf einer neuen Mini-Konsole

Der Mini-Wahn hat noch kein Ende! Heute wird das THEA500® Mini angekündigt, eine Mini-Konsole, angelehnt an das Amiga 500 aus dem Jahr 1987 und mit 25 lizenzierten Amiga-Klassikern.

Unter den enthaltenen Games sind Worms, The Chaos Engine, Another World und Simon. Per USB-Stick und mit WHDLoad-Unterstützung können Fans auch eigene Spiele auf die Konsole übertragen. 12 der 25 Spiele wurden heute angekündigt:

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine,

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The ‘nth Dimension

Die Veröffentlichung des THEA500® Mini soll Anfang 2022 zu 129,99 Euro erfolgen. Entwickelt wird die Konsole von Retro Games Ltd., hierzulande vertreibt Koch Media das Gerät. Im Lieferumfang ist auch eine 2-Tasten-Maus im Originaldesign und ein neu entwickeltes 8-Tasten-Präzisions-Gamepad. Der Anschluss einer externen Standard-PC-Tastatur ist ebenfalls möglich.

Der THEA500® Mini bietet die perfekte Emulation nicht nur des ursprünglichen A500 (OCS) und des Enhanced Chip Set (ECS) zukünftiger Versionen, sondern auch der Advanced Graphics Architecture (AGA) des A1200. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Funktion zum Speichern von Spielen, eine wählbare Bildwiederholfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz, ein CRT-Filter und mehrere Skalierungsoptionen. Besitzer des THEA500® Mini können auch ihre eigenen Dateien, Spiele und Firmware-Versionen über einen USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) hochladen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: THEA500 Mini, Retro Games Ltd.