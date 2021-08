5 Jahre No Man’s Sky: Hello Games feiert mit einem emotionalen Trailer und einer Ankündigung

Heute vor fünf Jahren ist No Man’s Sky erschienen. Es war ein aufsehenerregender Launch, in vielerlei Hinsicht. Das kleine Indie-Team hatte offenkundig ein bisschen zu viel versprochen, aber Fans hatten wohl auch zu viel erwartet. Das ist inzwischen Videospielgeschichte, ebenso wie die fünf Jahre, die nun hinter Hello Games liegen.

No Man’s Sky hat unzählige kleine und große Inhaltsupdates erhalten. NEXT führte die Mehrspielerkomponente ein. BEYOND machte es sogar in VR spielbar.

Für das kleine Team bei Hello Games war es eine aufregende und aufreibende Zeit. Das bringt auch der heutige Trailer zum Ausdruck, bei dem Emotionen nicht zu kurz kommen. Am Ende des Videos stellt man mit FRONTIERS das nächste – auch wieder kostenlose – Update vor.

„Es war nicht immer einfach, aber die Spieler und die Community sind für uns unser ständiger Leitstern gewesen. Hinter jedem Update, jedem Video, jeder Funktion und jeder Zeile in den Patch-Hinweisen steckt ein Team, dem das Spiel sehr am Herzen liegt“, schreibt Sean Murray im PlayStation Blog.

Murray hatte einst für sich selbst beschlossen, die Arbeit an No Man’s Sky zu beginnen. Die Idee basiert auf seiner Kindheit, als er Astronaut werden wollte. Etwa ein Jahr arbeitete er in seiner Freizeit an der Engine, bevor er seine Mitarbeiter ins Boot holte.

Wie sind eure Erfahrungen mit No Man’s Sky?

