Windjammers 2: Die späte Fortsetzung startet heute in die Beta-Phase

Viele, viele Jahre lang fand die Serie keine Fortsetzung. Bis heute. Windjammers erschien vor mehr als zwanzig Jahren und mit einem Windjammers 2 war wohl kaum noch zu rechnen.

Windjammers 2 von Dotemu passt als unwahrscheinliche Fortsetzung ausgezeichnet ins Portfolio des Entwicklers und Publishers. Zunächst noch für das letzte Jahr geplant, geht es nun jedoch in die Open Beta. Bis am 22. August könnt ihr euch von der Wiederbelebung der Marke vorab auf PlayStation 4, PlayStation 5 und PC-Steam überzeugen. Die PlayStation-Versionen wurden so auch erstmals enthüllt.

Windjammers 2 soll alles bieten, was Fans am klassischen Spiel lieben. Neben handgezeichneten 2D-Animationen soll es verbesserte Gameplay-Mechaniken geben, einen besseren Online-Mehrspielermodus, aber auch einen Einzelspielermodus für Fans, die lieber solo spielen. Geplant ist die Veröffentlichung in diesem Jahr neben PlayStation und Steam auch noch für Nintendo Switch.

Details zur Beta und Spielprinzip

Im PlayStation Blog gibt euch Dotemu alle Details zur Beta, insbesondere zu den spielbaren Charakteren und den verschiedenen Spielfeldern. Die grundlegenden Spielregeln erklärt euch auch das folgende Video:

Bildmaterial: Windjammers 2, Dotemu / Paon DP