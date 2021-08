The Witcher: Nightmare of the Wolf gibt einen neuen Vorgeschmack auf den nahenden Start

Nach dem ersten Teaser-Trailer vom Juli hat Netflix nun einen weiteren neuen Trailer zur neuen Anime-Adaption zu The Witcher veröffentlicht. Der Start von The Witcher: Nightmare of the Wolf am 23. August steht schließlich auch unmittelbar bevor.

Die neue Anime dreht sich um Vesemir, Geralts Freund und Mentor. Der hat sich ganz schön verändert und das nicht ohne Grund. Die Handlung spielt „lange bevor“ Geralt und Vesemir sich trafen.

Erarbeitet wurde der Anime-Film von Studio Mir, die ihr zum Beispiel von The Legend of Korra kennt. Nightmare of the Wolf ist nur eines von aktuell drei Witcher-Projekten auf Netflix.

Neben der Prequel-Serie Blood Origin, zu der es noch keine neuen Details gibt, geht im Dezember auch die zweite Staffel der Serie an den Start. Auch dazu durften wir zuletzt einen neuen Trailer sehen.

Das Witcher-Universum wird aber auch in Videospielform fortgesetzt. Seit gestern ist The Witcher: Monster Slayer verfügbar. The Witcher 3 bekommt außerdem bald eine Next-Gen-Version. Und seit mindestens einem Jahr arbeitet auch schon ein kleines Team bei CD Projekt RED an einer Fortsetzung der Serie.

Bildmaterial: The Witcher: Nightmare of the Wolf, CD Projekt RED, Netflix, Studio Mir