Indie World: Alle wichtigen Ankündigungen des Livestreams vom 11. August

Am Abend des 11. August strahlte Nintendo eine neue Ausgabe der Indie World aus. Wir haben hier für euch übersichtlich die wichtigsten und aufregendsten Ankündigungen zusammengefasst!

Die Show eröffnete Bomb Rush Cyberfunk. „Tanze, spraye, trickse, konfrontiere die Gesetzeshüter und beanspruche dein Revier innerhalb der riesigen Metropole in einer alternativen Zukunft, begleitet durch das musikalische Talent von Hideki Naganuma.“

Das Spiel wurde bereits für PC-Steam angekündigt und wird nun Konsolen-zeitexklusiv auch für Nintendo Switch erscheinen. „Andere Plattformen“, die man nicht näher bezeichnete, sollen eine Woche später bedient werden. Den Ankündigungstrailer findet ihr hier bei Youtube.

Weiter ging es mit dem putzigen, schwarz-weißen Toem: A Photo Adventure. Das bisher nur für PC-Steam angekündigte Abenteuerspiel wird nun auch für Nintendo Switch erscheinen. Unterhaltet euch mit Charakteren, löst ihre Probleme und schießt viele, viele Fotos mit eurem magischen Auge.

Die nächste Ankündigung drehte sich um das beliebte Loop Hero, das seinen Weg auf Nintendo Switch finden wird. Publisher Devolver Digital und Entwickler Four Quarters kündigten die Veröffentlichung noch für 2021 an.

In Loop Hero hat Lich die Welt in einer zeitlosen Schleife gefangen und die Bewohner in Chaos gestürzt. Ihr nutzt euer Kartendeck, das natürlich ständig wächst, um Gegner, Gebäude und Gelände zu platzieren und so den Lauf der Dinge zu ändern.

Die Macher von FAR: Lone Sails hatten FAR: Changing Tides im Gepäck. Eine Fortsetzung also! In dem atmosphärischen Fahrzeugabenteuer macht ihr euch auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Erzählt wird die emotionale Geschichte eines Jungen und seines Schiffs.

Necrobarista bekommt außerdem die letzte Ausschenkung. Genauso heißt nämlich der Director’s Cut des Spiels, der seit heute auf Nintendo Switch verfügbar ist. Mehr über die Visual Novel zwischen Tod und Kaffee erfahrt ihr hier.

Ebenso ab sofort erhältlich ist Garden Story, das im letzten Jahr bei der Indie World für Switch angekündigt wurde. Concord, die jüngste Traube in The Grove, ist jetzt ein Wächter und es ist ihre Aufgabe, bei der Wiederherstellung der Insel zu helfen. Den Launchtrailer findet ihr bei Youtube.

Auch Boyfriend Dungeon ist mit dem heutigen Tag für Nintendo Switch verfügbar. Ihr wisst noch: Der Waffen-Dating-Simulator. „Erobere die Herzen von Waffen, um sie bei diesem Dungeon-Crawl-Abenteuer im „Shack-and-Slash“-Stil hochzuleveln. Date bis zu sieben Waffen mit einzigartigen Persönlichkeiten!“

Axiom Verge 2, das uns erst vor wenigen Tagen für PlayStation vorgestellt wurde, ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar. Ebenso übrigens für PS4 und im Epic Games Store. Der Nachfolger zum beliebten Action-Sidescroller ist ein Ein-Mann-Projekt von Thomas Happ, er ist somit von Handlung und Illustrationen, Programmierung und Musik bis hin zum Design für alle Aspekte alleine verantwortlich.

Etwas strange wird es mit Shovel Knight Pocket Dungeon. Ein waschechtes Puzzlespiel im Shovel-Knight-Stil entwickelt von Yacht Club Games und Vine. Die Veröffentlichung für Switch soll im Winter erfolgen.

Einen neuen Gameplay-Trailer gab es zu Metal Slug Tactics, damit einhergehend natürlich auch die Ankündigung einer Switch-Version. Im Juni wurde das Spiel nur für PC-Steam angekündigt. Mit Dotemu hat sich SNK die wohl bestmöglichen Experten für die Wiederbelebung an Land gezogen. Den neuen Gameplay-Trailer seht ihr hier:

Dass Tetris Effect: Connected für Nintendo Switch erscheint, war irgendwie auch an der Zeit. Schon am 8. Oktober dürft ihr Blöcke schieben. Zuvor war das neuste Tetris für nahezu alle anderen Systeme veröffentlicht worden. Am 18. August steht die Veröffentlichung der Connected-Fassung für PC und PS4 bevor, die bislang Xbox-exkusiv war. Es ist erweitert Tetris Connect um eine Mehrspielerkomponente.

Seht nachfolgend die Aufzeichnung des heutigen Streams. Zum Ende erwartet euch noch eine Trailer-Show mit weiteren Indie-Games, die demnächst für Nintendo Switch erscheinen! Darunter auch Eastward. Das schmucke Adventure, inspiriert von Zelda und Earthbound, erscheint am 16. September für Nintendo Switch.

Bildmaterial: Indie World