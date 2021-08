Blue Reflection: Second Light zeigt euch die Macht der Freundschaft

Nachdem uns Koei Tecmo Europe kürzlich einen konkreten Veröffentlichungstermin zu Blue Reflection: Second Light präsentiert hat, geht es heute in die Gameplay-Offensive.

Der neue Trailer zeigt euch erstes Gameplay-Material. Ihr seht die Mädchen, die ohne Erinnerungen erwachen aber sich schnell anfreunden. Das Video ist übrigens deutschsprachig untertitelt – unsere Anfrage zu den Sprachoptionen läuft. Wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, könnt ihr euch die Aufzeichnung des japanischen Livestreams ansehen.

Ein Mädchen in einer fremden Welt

Ein Mädchen findet sich in einer fremden, sommerlichen Welt wieder. Ihr Name ist Ao Hoshizaki. In einer isolierten Schule leben die drei Mädchen Kokoro, Yuki und Renya, welche wie Ao ihre Erinnerungen verloren haben. Was ist hier los und wie kann Ao gleichzeitig in der ungewohnten Umgebung leben und wieder in ihr altes Leben zurückkehren? Bei ihren Erkundungen trifft die Truppe auf neue Gegenden, seltsam bekannte Dinge, Monster und eine mysteriöse Kraft.

Auf ihrer Reise werden die Mädchen die Beziehungen untereinander stärken. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Kämpfe. Gemeinsam können zudem verschiedene Objekte hergestellt werden. Auch die Schule gilt es auszubauen, Anliegen zu erfüllen und verschiedene Events zu erleben. Die Charakter-Designs stammen übrigens von Mel Kishida.

Blue Reflection: Second Light wird am 9. November 2021 in Europa für Nintendo Switch, PlayStation und PC-Steam erscheinen. Für Nintendo Switch* und PlayStation 4* gibt es eine Handelsversion, die ihr bereits bei Amazon findet!

Bildmaterial: Blue Reflection: Second Light, Koei Tecmo, Gust