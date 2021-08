ID@Xbox: Die aufregendsten Ankündigungen und Highlights in der Übersicht

Gestern Abend fand wieder eine neue ID@Xbox-Show statt, also das Indie-Showcase von Xbox. Es gab viele interessante Spiele zu sehen, von denen wir euch hier einige vorstellen. Wenn ihr die Ankündigungen noch übersichtlicher mögt, dann schaut auf dem ID@Xbox-Kanal vorbei. Dort findet ihr zu jeder Vorstellung den entsprechenden Trailer von gestern Abend.

Lightyear Frontier erinnert auf den ersten Blick an ein No Man’s Sky mit Comic-hafter Optik. Ist es im weitesten Sinne auch. Lightyear Frontier ist nämlich ein Open-World-Farming-Erkundungsspiel mit Herstellung, Ressourcen-Management und Basisaufbau. Nur auf den Weltraum müsst ihr wohl verzichten.

Ihr spielt alleine oder in einem Online-Koop-Modus mit bis zu vier SpielerInnen und geht einem geheimnisvollen Narrativ nach. Das Spiel soll bei Steam bald in den Early-Access gehen. Die Umsetzungen für Xbox wurden gestern neu angekündigt.

The Wandering Village hatten wir euch bereits in einem Einzelbeitrag vorgestellt. Der Indie-Entwickler Stray Fawn Studio aus Zürich brachte neben einem neuen Trailer auch die Information mit, dass die Städtebausimulation auch auf Xbox erscheinen wird. Die Steam-Veröffentlichung war bisher bereits bekannt.

Eine Überraschung gab es von Entwickler Skunkape Games. Sam & Max waren ja schon zurück, nämlich mit Sam & Max Save the World Remastered für PCs und Nintendo Switch. Gestern gab man bekannt, dass das Remaster des originalen Sam & Max auch für Xbox erscheint. Und zwar sofort! Es ist jetzt erhältlich.

Gleiches gilt für das düstere RPG-Adventure Black Book, das sich beim ID@Xbox-Showcase mit dem Launchtrailer präsentieren durfte. Das Spiel, das auf slawischen Mythen basiert und in dem ihr eine junge Zauberin spielt, ist neben Xbox auch für andere Konsolen und für PCs verfügbar. Die Kämpfe finden Karten-basiert statt! Den Launchtrailer zu Black Book findet ihr hier bei YouTube.

OlliOlli World verteilt seine Auftritte fair. Nachdem es im April bei der Indie World von Nintendo angekündigt wurde, zeigten Private Division und Roll7 nämlich den nächsten Ableger der OlliOlli-Serie diesmal bei ID@Xbox.

Fans wissen: Es warten wieder coole Tricks, welche durch präzise Eingaben zur Perfektion gebracht werden können. Die Veröffentlichung erfolgt im kommenden Winter für alle gängigen Plattformen in einer komplett deutschen Lokalisierung.

Auch ID@Xbox kam übrigens nicht ohne Ankündigungen zum Xbox Game Pass aus. The Artful Escape wurde einst bei der E3 2017 angekündigt und hat schon seit einigen Tagen mit dem 9. September einen konkreten Veröffentlichungstermin. Seinen Auftritt bei ID@Xbox hat sich das rhythmische Action-Adventure mit dem Versprechen verdient, zum Launch im Xbox Game Pass zur Verfügung zu stehen.

SpielerInnen erstellen in The Artful Escape ihre eigene Bühnenpersona von den Science-Fiction-Anfängen ihrer Vorgeschichte bis hin zum Glitzer des eigenen Make-ups. Sprecht mit vielerlei Wesen, darunter desillusionierte Ladenbesitzer, nostalgische Dorfbewohner, schwerfällige außerirdische Tiere und realitätstrotzende Kolosse.

In Aragami 2 gibt es erstmals auch einen Koop-Modus, in welchem ihr zusammen mit bis zu zwei Freunden die Kampagne des Titels spielen könnt. Eure Freunde übernehmen dabei die Rollen von zwei anderen Aragami. Ebenfalls soll es die Möglichkeit geben, euren Charakter mit den verschiedensten Perks an euren Spielstil anzupassen.

Diese müssen natürlich erst im Spielverlauf verdient werden. Diesmal stand aber die Geschichte im Vordergrund. Publisher Merge Games und Entwickler Lince Works präsentieren einen Story-Trailer zu Aragami 2. Aragami 2 wird am 17. September erscheinen. Auch im Xbox Game Pass.

Weiter geht es mit einem anderen Spiel, das ebenfalls bald im Xbox Game Pass erhältlich ist. Das ultra-beliebte Stardew Valley erweitert das Line-up des Abo-Services. Allerdings erst im Herbst. So lange könnt ihr Stardew Valley aber trotzdem kaufen – auf nahezu allen Plattformen.

Auch Evil Genius 2 und Pupparazzi werden im Xbox Game Pass erscheinen.

Library of Ruina bekam beim Event nicht nur den Launchtrailer spendiert. Es ist auch ab sofort auf Xbox verfügbar und ebenfalls Teil des Xbox Game Pass. Das Spiel des südkoreanischen Entwicklers Project Moon war bislang für PCs erhältlich. Library of Ruina schließt an Lobotomy Corporation an.

Das war nur eine kleine Auswahl der Spiele, die bei ID@Xbox gestern Abend gezeigt wurden. Ihr habt die Möglichkeit, euch den gesamten Stream nochmal in der Aufzeichnung bei Twitch anzusehen. Darüber hinaus gibt es auf der Xbox-Website auch eine Liste aller gezeigten Spiele.

Einige davon waren (leider) nur in einem schnellen Zusammenschnitt zu sehen, darunter die vielversprechenden Games Planet of Lana oder Sable. Planet of Lana wurde beim Summer Game Fest erstmals angekündigt und hatte dort viele Fans in seinen Bann gezogen.

Sable wird ebenfalls im September erscheinen. Ihr begleitet dabei die namensgebende Sable, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie gleitet nämlich die meiste Zeit. Auf einem Hoverbike erkundet ihr die Dünen zu einem einzigartigen Grafikstil und einem eingängigen Soundtrack.

Den rasanten Schnitt mit etlichen Games, darunter die beiden vorgenannten, seht ihr nachfolgend. Viele bunte Spiele, viele frische Ideen. Ein Blick lohnt sich. Welches war euer Highlight von ID@Xbox?

Bildmaterial: Xbox