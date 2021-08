Axiom Verge 2 erscheint auch für PlayStation und stellt uns die zweite Welt vor

Thomas Happ Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Axiom Verge 2 veröffentlicht. Damit macht man gemeinsam mit Sony auch auf die erst kürzlich angekündigte Veröffentlichung für PlayStation 4 und PlayStation 5 aufmerksam.

Der Nachfolger zum beliebten Action-Sidescroller ist ein Ein-Mann-Projekt von Thomas Happ, er ist somit von Handlung und Illustrationen, Programmierung und Musik bis hin zum Design für alle Aspekte alleine verantwortlich. Im PlayStation Blog hat Thomas Happ aktuell über die größte Herausforderung gesprochen: die zwei Welten.

Hinter der großen Karte der Überwelt, die ich die ganze Zeit gezeigt habe, gibt es eine zweite vernetzte Bruchwelt in einer alternativen Dimension. Ich habe das in einem frühen Trailer, in dem die Drohne durch ein mysteriöses Portal fliegt, bereits angedeutet, aber ich habe diese Welt schon eine Weile geheim gehalten. Ich habe circa 2016 beschlossen, den Bruch auf irgendeine Weise in Axiom Verge 2 beizubehalten. Es hat eine Weile gedauert, bis die beiden Welten zusammenpassten. Zunächst habe ich darüber nachgedacht, nur ein Gebiet als Plateau über dem anderen zu haben. Nachdem ich mit ein paar Ansätzen herumgespielt hatte, habe ich entschieden, dass der Bruch als eine zusätzliche Dimension eine große Vielfalt an Möglichkeiten für nicht-lineare Entdeckung eröffnen könnte.

Den Bruch könnt ihr betreten und wieder verlassen, die Überwelt könnt ihr nur vollständig erkunden, wenn ihr Pfade durch den Bruch sucht. Dieser hebt sich auch optisch stark ab, die Kacheln sind gröber. Da jeder Punkt im Bruch eine Entsprechung in der Überwelt hat, habt ihr so quasi zwei Spiele in einem.

Die Veröffentlichung von Axiom Verge 2 ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs via Epic Games Store „sehr bald“ geplant.

Axiom Verge 2 im Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Axiom Verge 2, Thomas Happ Games