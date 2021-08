Sonntagsfrage: Welcher Handheld ist euer Favorit?

Vor einigen Wochen gab es bereits eine Sonntagsfrage, die sich mit der Beliebtheit der Heimkonsolen auseinandersetzte. Mit 17,56 % setzte sich damals die PlayStation 4 an die Spitze. Generell landeten auf den ersten drei Plätzen Heimkonsolen von Sony. Doch wie mag das Ergebnis bei Handhelds aussehen? Genau dieser Frage gehen wir in der heutigen Sonntagfrage auf den Grund.

Die meisten Älteren Spielerinnen und Spieler haben sicherlich mit dem guten, alten Game Boy oder Game Boy Color angefangen. Als erstes Spiel gab es damals sicherlich Pokémon, so war zumindest bei mir. Doch gab es im Lauf der Geschichte auch viele andere Handhelden. Die meisten stammen zwar aus dem Hause Nintendo, jedoch müssen auch nicht die besseren Konsolen sein.

So versuchte Sony viele Jahre die PlayStation Portable und Vita an die Spielerinnen und Spieler zu bringen. Dabei trumpfte vor allem die Vita durch ein sehr technisch-gutes Gerüst auf. Im Endeffekt konnte sie sich in der breiten Masse jedoch kaum durchsetzen, obwohl die Konsole ebenfalls gute Spiele mit sich brachte.

Viel mehr Konkurrenz auf dem Markt gibt es im Grunde auch nicht. Zwar versuchte Sega sein Glück mit dem Game Gear und auch das Shield Portable kann man als Handheld sehen, jedoch konnte bislang keiner Nintendos Marktführung etwas anhaben. Nur durch die immer besseren Smartphones bekommt der Markt eine Art Konkurrenz. Letzte habe ich in der folgenden Sonntagsfrage jedoch nicht als Handheld-Konsole angesehen.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 08. August