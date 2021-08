Life is Strange: True Colors gibt euch schon jetzt eine Vorschau auf den ersten Story-DLC

Nach der „doppelten Verschiebung“ für Life-is-Strange-Fans hat Square Enix wie versprochen einen ersten Blick auf den DLC Wavelengths zu Life is Strange: True Colors gewährt. Unten seht ihr den Trailer.

Betritt Stephs Kabine als die neue DJane von KRCT, Havens bester – und einziger – Radiostation. Erfahre mehr über Stephs Vergangenheit und ihre Beziehungen, während sie die Geheimnisse des Plattenladens entdeckt und dabei ihre Zukunft bestimmt.

Jetzt schon zu wissen, dass wir noch mehr über Steph erfahren, obwohl wir noch gar nicht wissen, was wir in True Colors über Steph erfahren, ist etwas seltsam. Denn zunächst muss Life is Strange: True Colors am 10. September erscheinen. Allerdings noch nicht für Nintendo Switch.

Der DLC wird am 30. September erscheinen und ist in der digitalen Deluxe Edition sowie der digitalen Ultimate Edition von True Colors bereits inklusive. Wenn ihr zur Handelsversion greift, zum Beispiel zur schicken Steelbook Edition bei Amazon*, dann ist Wavelengths nicht enthalten.

