Alan Wake: Die gemunkelte Fortsetzung könnte jetzt in „volle Produktion“ gehen

Dem aktuellen Geschäftsbericht von Remedy Entertainment (Control) zufolge soll das Studio gemeinsam mit Epic Games an einem AAA-Projekt arbeiten. Dieses besagte Projekt geht nun in die „volle Produktion“ – die Pre-Production-Phase ist also abgeschlossen und es wird ernst. Dazu soll es ein zweites, kleineres Projekt geben.

Eurogamer berichtet, dass beide Projekte in Beziehung zu Alan Wake stehen könnten. Eurogamer, die gerne auch mal eigene Quellen zu solchen Meldungen bemühen, nennt es allerdings Spekulation.

Dass ein neues Alan Wake in Arbeit sein soll, davon haben wir erst vor Monaten gehört. Damals hatte Jeff Grubb selbiges verbreitet. Ihn nannte Eurogamer „chatty but reliable“, also etwas schwatzhaft, aber glaubwürdig. Tatsächlich lag Grubb schon richtig, aber auch heftig daneben.

Es wäre aber natürlich auch gewissermaßen naheliegend. Remedy hatte sich 2019 die Vertriebsrechte von Alan Wake gesichert und seitdem hin und wieder geäußert, auch an einer Fortsetzung interessiert zu sein.

Wenig später wurde Alan Wake im Epic Games Store kostenlos zur Verfügung gestellt und der Publishing-Deal mit Epic Games bekannt. Ob wir also tatsächlich bald ein Alan Wake 2 sehen? Wenn, dann werden wir es wohl bald erfahren.

Bildmaterial: Alan Wake, Remedy Entertainment