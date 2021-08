Medienbericht: Xenoblade Chronicles 3 ist nicht nur in Arbeit, sondern fast fertig

Am Wochenende sorgte ein Youtube-Video in der Xenoblade-Fanszene für Aufsehen. Ein recht kleiner Kanal hatte die Gelegenheit, ein wenig mit Jenna Coleman zu plaudern. Sie ist vor allem für ihre Rolle als Clara Oswald in Doctor Who bekannt. Aber sie ist auch die Sprecherin von Melia aus Xenoblade Chronicles.

Sie erzählt, wie sie zu der Rolle gekommen ist und das es vor ihrer Zeit bei Doctor Who gewesen sei. Danach hätte man sie auch gefragt, ob sie für den zweiten Teil zurückkommen würde. „Und ich glaube, sie werden ein weiteres machen“, so Coleman, die dann pausiert. „Ist das bereits bekannt? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube sie werden ein weiteres machen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf.“

Der Xenoblade-Fan wird hier natürlich hellhörig, aber irgendwie hat man auch den Eindruck, sie könnte sich auch irren oder die Dinge falsch einordnen. Für den Epilog von Xenoblade Chronicles: Definitive Edition schlüpfte sie erneut in die Rolle von Melia. Meint sie diesen Auftritt?

Imran Khan von Fanbyte weiß mehr. Der Journalist, der bereits für Kotaku und GameInformer gearbeitet hat und außerdem als Co-Host von Kinda Funny Games bekannt ist, schreibt jetzt bei Fanbyte Media. Er hat also eine gewisse Reputation.

Ein Xenoblade Chronicles 3 kann Khan mit eigenen Quellen bestätigen, unabhängig von der Aussage Colemans. Demnach befinde sich das Spiel sogar schon in den finalen Zügen, die Ankündigung eines Veröffentlichungstermins könnte aber aus einer Vielzahl von Gründen zurückgehalten werden.

Die Pandemie hat die Pläne zurückgeworfen

Xenoblade Chronicles 3 befinde sich jedenfalls bei Monolith Soft in Entwicklung und sei ein Sequel zu Xenoblade Chronicles 2. Das „Ende der Trilogy“ spiele in der Zukunft und Fans sollen sich auf einige wiederkehrende Charaktere freuen können.

Auch Melia soll demnach wieder mit dabei sein, weshalb Khan glaubt, dass sie bereits ihre Zeilen eingesprochen hat und sich deshalb verplappert hat. Die Ankündigung von Xenoblade Chronicles 3 sollte laut Khan schon zu Beginn des Jahres erfolgen, aber die Pandemie habe die Pläne zurückgeworfen. Auch die Optimierung für die Switch gestalte sich schwierig.

Trotzdem könne eine Ankündigung noch in diesem Kalenderjahr erfolgen und eine Veröffentlichung sieht Khan in der ersten Jahreshälfte 2022 für wahrscheinlich an.

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo, Monolith Soft