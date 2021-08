Toy Soldiers HD lässt im September den XBLA-Klassiker wieder aufleben

Spielzeugsoldaten hatten wir als Kinder alle mal in der Hand. Über den Sinn und Unsinn des Kriegsspielens als Kind lässt sich streiten. Aber an der Konsole wird das auch heute noch in Regelmäßigkeit (und weitaus realistischer) betrieben.

Toy Soldiers hingegen besann sich vor über 10 Jahren darauf, Spielzeugsoldaten auf den Bildschirm zu bringen. Man mochte das damals schon fast charmant nennen. Das Spiel wurde von Signal Studios für Xbox Live Arcade veröffentlicht, später gab es eine PC-Umsetzung.

Nun ist Toy Soldiers tatsächlich zurück. Das heißt, leider nicht wie geplant. Eigentlich sollte die Veröffentlichung im August erfolgen, aber zugunsten der Qualität hat man diese nun auf den 9. September verschoben. Dann erscheint Toy Soldiers HD für Nintendo Switch, Steam, PlayStation 4 und Xbox One.

Neben den üblichen HD-Verbesserungen soll es auch Optimierungen am Single- und Multiplayer-Gameplay geben, ebenso wie alle bisher veröffentlichten DLCs und weitere neue, spielbare Inhalte. Spielerisch bleibt Toy Soldiers HD ein Tower-Defense-Spiel, in dem SpielerInnen strategisch eine Verteidigung aufbauen und eine Konteroffensive planen.

Viele Plastiksoldaten hat Toy Soldiers HD zu bieten, aber auch etwas anderes soll nicht zu kurz kommen: Authentizität. Dafür sollen authentische Eindrücke und Geräusche des Ersten Weltkriegs sorgen. Mechanisches Rattern der Panzer, Kreischen der nahenden Artillerie, Anflug der Flugzeuge und mehr.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Toy Soldiers HD, Accelerate Games, Signal Studios