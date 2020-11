Das war… Kalenderwoche 45/2020

Sony hat den Veröffentlichungstag von PlayStation 5 konkretisiert und zwei Jubiläen japanischer Rollenspiel-Reihen gaben zu reden. Neben dem gewohnten Trailer-Rückblick gibt es zudem zwei neue Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Kurz vor der Veröffentlichung von PlayStation 5 gab Sony bekannt, dass es die neue Konsole am 19. November nicht im stationären Handel geben wird. Der Grund dafür ist die aktuelle Coronavirus-Situation. Immerhin dürfte es online nochmals eine Chance geben. Diese neuste Verkaufswelle hat aber noch kein konkretes Datum, dürfte aber bis auf Weiteres die beste Chance sein, doch noch zeitnah in die neue Generation starten zu können.

Derzeit feiern wir den 25. Geburtstag von Tales of. Bandai Namco plant zu dieser Feier einen Livestream, welcher jedoch noch kein Datum hat. Im nächsten Jahr steht dann der 35. Geburtstag von Dragon Quest an, auf welchen uns Yuji Horii bereits neugierig machte. „Alle möglichen Ankündigungen“ soll es deshalb geben. Das tönt schon sehr nach Dragon Quest XII, oder?

Spieler von Little Hope durften sich sogleich über die Ankündigung von The Dark Pictures: House of Ashes freuen. Ebenfalls neu enthüllt wurden das 2D-Pixelart-Metroidvania DeathStick (Switch, PC) sowie der Puzzle-Plattformer Drawn to Life: Two Realms (Switch, PC, Mobil). Koei Tecmo hielt einen Livestream ab und zeigte dabei neues Material zu Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PS4, PS5, Switch, PC) (Link) und Ciel nosurge: Requiem for a Lost Star DX sowie Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX (PS4, Switch, PC) (Link). Ab sofort erhältlich ist Seven Knights: Time Wanderer (Switch), hier könnt ihr euch den passenden Launchtrailer ansehen.

Endlich konkret angekündigt wurde auch die Mass Effect Legendary Edition (PS4, Xbox One, PC), welche die ursprüngliche Trilogie als Remaster enthält. Auch an einem neuen Serienableger wird gearbeitet. Sony hielt eine neue State of Play ab und widmete diese voll und ganz Demon’s Souls (PS5), zudem thematisierte man auch den überarbeiteten Soundtrack. Neue Eindrücke durften wir ebenfalls zu Astro’s Playroom (PS5) sammeln. In Monster Hunter Rise (Switch) ging es mit dem Großschwert auf die Jagd, die Portierungen Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition (PS4, Xbox One, PC) könnt ihr mit einer Demo begutachten und das Dungeon-RPG Saviors of Sapphire Wings (Switch, PC) erscheint hierzulande am 19. März zusammen mit Stranger of Sword City Revisited.

Neben einem Story-Trailer zu Mary Skelter Finale (PS4, Switch) gab es mit Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk (PS4, Vita) zu einer weiteren November-Veröffentlichung für Japan neues Material. Auch die Inhalte des Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack (Switch) gab es im Detail zu sehen. Das Action-Adventure QV (Switch, PC, Mobil) soll für Switch am 26. November erscheinen, ebenfalls kurz vor der Veröffentlichung steht Katamari Damacy Reroll (PS4, Xbox One), neue Musik gab es aus Devil May Cry 5 Special Edition (PS5, Xbox Series) und Evergate (Xbox One, Xbox Series) erscheint am 10. November. Die nächsten Trailer aus Japan erreichten uns auch zu Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi (Mobil).

Spieler von Phantasy Star Online 2 (Xbox One, PC) freuen sich derzeit über eine Kollaboration mit Senran Kagura. Weltweit erscheint im Februar eine Portierung von Forward to the Sky für Switch, das Rogue-like-RPG Star Renegades erscheint noch im November für Konsolen, mit Turrican Flashback (PS4, Switch) kehrt die Klassiker-Reihe ein weiteres Mal zurück und erstmals präsentiert wurde die Mobile-Fassung von Bloodstained: Ritual of the Night. Ein Update ist für Final Fantasy IV (PC, Mobil) ab sofort erhältlich und in wenigen Tagen legt Mileena in Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) los. Einen kompakten Monatsüberblick legte Nintendo vor und Microsoft hat sich dem Druck des Internets gebeugt und einen Xbox-Series-X-Kühlschrank angefertigt.

Auch zwei neue Reviews konntet ihr in den letzten Tagen bei JPGAMES finden. Große Wellen wirft derzeit das Free-to-play-Rollenspiel Genshin Impact (PS4, PC, Mobil) (zum Testbericht). Insbesondere haben wir uns dabei auch die Gacha-Mechanik angeschaut. Die Neuveröffentlichung Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded (Switch) (zum Testbericht) ist qualitativ leider nicht ganz auf der Höhe und auch bei der Steuerung hätte man noch nachbessern müssen.