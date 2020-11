Im Metroidvania DeathStick wandelt ihr zwischen den Welten

HypeTrain Digital und Entwickler TeamNora Games arbeiten gemeinsam am 2D-Pixelart-Metroidvania DeathStick. Das Spiel soll erst im dritten Quartal 2022 für Nintendo Switch und PCs erscheinen. Dementsprechend kurz fällt der Teaser-Trailer aus, doch ihr bekommt bereits einen guten Eindruck von den Kampffertigkeiten und Kombos der Protagonistin Mako und vor allem von einer Mechanik, die DeathStick einmalig machen soll. Bestimmte Gebiete im Spiel könnt ihr per Knopfdruck auf den Kopf drehen. Mako landet so in einer Paralleldimension, in der sie auch neue Orte erschließen kann.

Bei Steam könnt ihr DeathStick schon auf die Wunschliste packen.

Bildmaterial: DeathStick, HypeTrain Digital, TeamNora Games