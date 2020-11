Action-Adventure QV erscheint am 26. November für Nintendo Switch

Publisher CFK und Entwickler Izzle haben den konkreten Veröffentlichungstermin zu QV für Nintendo Switch in Japan bekannt gegeben. Das Action-Adventure wird am 26. November im eShop zum Download bereitstehen und dabei bereits mehrere Sprachoptionen, darunter Deutsch, bieten. Es ist davon auszugehen, dass QV an diesem Tag weltweit zur Verfügung steht.

QV – Quby und Varon

In QV schlüpft ihr in die Rolle des Mädchens Quby, welches die schicksalhafte Aufgabe hat, das Gleichgewicht zwischen den Welten und Dimensionen zu beschützen. Dafür untersucht ihr im Spiel Ruinen aus alten Welten und deckt so verloren geglaubte Geheimnisse auf. Abgesehen von verschiedenen Gegnern, muss Quby den Weg zwischen Fallen, Rätseln und Golems bestreiten, welche auf den Altar aufpassen.

Qubys Kraft liegt dabei darin, Tore zu Dimensionen zu öffnen oder zu verschließen. Dabei wird sie von einem Pinguin namens Varon unterstützt, der seine eigene Welt verlassen musste, da das Gleichgewicht zwischen den Dimensionen zu instabil wurde.

QV ist darüber hinaus auch für PCs und Mobilgeräte geplant.

via Gematsu, Bildmaterial: QV, CFK / Izzle