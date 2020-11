The Dark Pictures Anthology wird mit House of Ashes im neuen Jahr fortgesetzt

Das kürzlich veröffentlichte The Dark Pictures: Little Hope enthält einen Teaser zum dritten Teil der Gruselserie von Bandai Namco. Die von Anfang an auf mehrere Teile ausgelegte Anthology (wer hätte das gedacht) wird nach Little Hope mit House of Ashes fortgesetzt. Schon mal ein vielversprechender Titel.

Das dritte Spiel soll 2021 erscheinen, darüber hinaus gibt es noch keine Infos, auch nicht zu Plattformen. In Kürze wird Bandai Namco wohl weitere Details folgen lassen.

Little Hope ist seit dem 30. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Wie auch schon Man of Medan erschien Little Hope mit einer eigenen Handelsversion, die ihr euch bei Amazon bestellen könnt*. Auch eine Limited Edition* gibt es dort. Sowohl Little Hope als auch Man of Medan können über das Rückwärtskompatibilität-Feature auf PlayStation 5 und Xbox Series gespielt werden.

Bildmaterial: The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco, Supermassive Games