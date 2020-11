Demon’s Souls: So tönt Boletaria in der Neuauflage

Demon’s Souls steht vor allem für bockschweres Action-Gameplay. Das Original von 2009 bot jedoch auch ein gutes Sound-Design mit treibender Musik in den Boss-Kämpfen, was zusätzlich in die Welt hineinzog. Auch die Geräuschkulisse hatte es in sich. Sony und Bluepoint Games standen nun also vor der Aufgabe, diese akustischen Aspekte ins Remake zu übertragen.

In einem Artikel im PlayStation Blog gibt es nun Hintergrundinformationen zur neu gestalteten Soundkulisse von Boletaria. Die Originalmusik von Shunsuke Kida wurde überarbeitet und von einem Orchester samt Chor neu eingespielt. 120 Musiker waren dafür gefragt. Am 26. November gibt es den Soundtrack dann auch auf digitalen Plattformen. Aber auch Veröffentlichungen auf CD und Vinyl sind etwas später geplant.

Auch die Dialoge sind neu aufgenommen worden. Von den Sprechern soll ein Großteil des Originals wieder mit von der Partie sein. Auf dem Soundcloud-Account von PlayStation könnt ihr auch das Flamelurker-Thema anhören, es gibt weiter unten zudem ein Video von den Orchester-Aufnahmen.

Demon’s Souls erscheint hierzulande zum Start von PlayStation 5 am 19. November. Ihr könnt euch Demon’s Souls* außerdem vorbestellen und Gameplay-Material anschauen.

Boletaria ist von der Außenwelt abgeschnitten und die Ritter, die sich durch den tiefen Nebel wagen, um das Land von seinem Leid zu befreien, kehren nie wieder zurück. Als einsamer Krieger, der sich dem unheilvollen Nebel stellt, musst du dich schweren Herausforderungen stellen, um dir den Titel „Dämonentöter“ zu verdienen und das Uralte wieder in den Schlaf zu versetzen.

Die Musik von Demon’s Souls

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Demon’s Souls, Sony / Bluepoint Games