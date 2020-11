Diverse Trailer stellen Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi genauer vor

Sega und Entwickler Delightworks haben in den letzten Tagen und Wochen kräftig die Werbetrommel für Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi gerührt, was sich mit Sakura Revolution: Blooming Maidens übersetzen lässt. Das Spiel soll noch in diesem Jahr für iOS- und Android-Geräte in Japan erscheinen, eine westliche Ankündigung gibt es zurzeit nicht. Das Genre wird als „Dramatic RPG“ beschrieben. Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi wird dabei free-to-play mit Mikrotransaktionen sein. So sollen es zahlreiche Charaktere ins Spiel schaffen.

Die letzten Trailer zeigen uns dabei verschiedene Aspekte des Spiels. Es gibt eine historische Einführung ins alternative Japan, Gameplay-Material sowie Charaktereinführungen.

Blumendivision, marsch!

Als Protagonistin tritt Shino Sakura auf, welche auf der Insel Aogashima aufwuchs. Die aus der Serie bekannten Mechas kehren als „Spiricle Dress“ in einer etwas anderen Form zurück. Storytechnisch landen wir im 100. Jahr der Taisho-Ära, was dem Jahr 2011 entspricht. Das ist 71 Jahre nach dem letzten Sakura Wars. Neben Shino Sakura gehören ihre beiden Kindheitsfreundinnen Fuka Aoshima und Asebi Mikohama zum Kern der Blumendivision (Aogashima).

Die drei bereits zuvor enthüllten Kurumi Saimei, Prana Tosei und Meisa Akashi gehören einer rivalisierenden Division (B.L.A.C.K.) an. Das Akronym „B.L.A.C.K.“ steht für „Brilliant, Legislative, Artistic, Celebrity, Knights“.

Dämonen bedrohen Japan

16 Jahre vor den Ereignissen des Spiels wurde Japan von einer großen Katastrophe heimgesucht. Nach dem Wiederaufbau suchen zunehmend Dämonen das Land heim. Die Gruppe B.L.A.C.K. übernimmt im Namen der Regierung die Verteidigung und begeistert zudem durch ihre Live-Auftritte. Dahinter verbirgt sich jedoch eine dunkle Wahrheit, welche von der Blumendivision rund um Shino Sakura aufgedeckt wird.

Geschichte der Great Imperial Combat Revue

Geschichte der Taisho-Ära

Gameplay-Trailer

Blumendivisionen von Aogashima und Kyushu

via Gematsu, (2), (3), Bildmaterial: Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi, Sega / Delightworks