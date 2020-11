Dragon Quest feiert im nächsten Jahr den 35. Geburtstag mit Ankündigungen

Die Geschichte von Dragon Quest nahm in Japan am 27. Mai 1986 ihren Anfang. Somit steht im nächsten Jahr der 35. Geburtstag der inzwischen auf der ganzen Welt bekannten und geschätzten JRPG-Reihe an. Seit dem ersten Tag hat dabei Yuji Horii die Verantwortung.

Während des Herbst-Festivals zu Dragon Quest sagte Horii nun, dass man den 35. Geburtstag mit „allen möglichen Ankündigungen“ feiern wolle. Fans denken da natürlich sofort an Dragon Quest XII, der nächste Hauptteil ist auch längst kein Geheimnis mehr. Beispielsweise sprach Yuji Horii den Titel in der letzten Neujahrsnachricht an. Es wäre also langsam an der Zeit für die offizielle Enthüllung, oder?

Aber auch weitere Titel sind in der Warteschlaufe, wenn auch schon angekündigt. Da wäre zum Beispiel das Action-RPG Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, welches für Konsolen erscheinen soll. Schon fast wieder vergessen hat man außerdem den neuen Ableger von Dragon Quest Monsters, welcher im November 2018 angekündigt wurde. Hier scheint es jedoch Probleme bei der Entwicklung gegeben zu haben.

Natürlich sind aber auch ganz andere Entwicklungen möglich. Was sind eure Hoffnungen für die Zukunft von Dragon Quest?

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest XI, Square Enix, Nintendo