Sonntagsfrage: Wie viel seid ihr bereit, für ein Remake zu bezahlen?

Remakes sind schon eine gute Sache. Sie bringen ein altes Spielerlebnis in eine neue Fassung und polieren eventuell hier und dort im besten Falle ältere Fehler aus. Besten Falls erleben Spielerinnen und Spieler ebenfalls dasselbe Spielgefühl nur im neuen Gewand. Gleiches gilt jüngere Spielerinnen und Spieler. Sie müssen sich nicht mit schlechten Grafiken und gewöhnungsbedürftigen Gameplay herumschlagen.

Doch bevor man ins eigentliche Spiel schreitet, gibt es eine andere Hürde: Der Preis. Remakes sind nicht bei allen Spieleherstellern sonderlich günstig, sondern werden teilweise auch zum Vollpreis angeboten. Das schreckt viele ab. Es schwingt dann doch immer der Gedanke mit, für ein „altes Spiel“ zu viel Geld auszugeben. Diese Gedanken sind teils gerechtfertigt, teils jedoch unbegründet. Es kommt wie immer auf die Qualität des individuellen Remakes an.

Unabhängig der Qualität eines Remakes setzten sich sicherlich einige Spielerinnen und Spieler dennoch eine bestimmte Wertgrenzen. Genau diese (unabhängige) Wertgrenze wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage ermitteln. Wie viel seid ihr bereit, für ein Remake zu bezahlen? Sicherlich kommt es auch auf die Qualität an. Doch darauf wollen hier im Moment nicht eingehen. Wer die Frage dennoch so erläutern möchte, kann dies gerne in den Kommentaren machen.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 01. November