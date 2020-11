Drawn to Life lebt: Neuer Serienteil „Two Realms“ für Switch und PCs angekündigt

Einige von euch werden Drawn to Life kennen. Die bisher recht übersichtliche Serie fand 2007 auf Nintendo DS ihren Anfang. Später gab es ein Spin-off mit SpongeBob und ein Sequel für Nintendo Wii. Danach war Ruhe – bis heute. Nun kündigten 505 Games und Entwickler Digital Continue (wie passend) den neuen Serienteil Drawn to Life: Two Realms an.

Das neue Spiel soll wie die Vorgänger klassisches Puzzle-Gameplay mit Action-Adventure-Elementen und Plattform-Gameplay verbinden. Die Veröffentlichung ist schon am 7. Dezember für Nintendo Switch und PCs für 9,99 Euro geplant. Für Mobilgeräte gibt es außerdem eine Umsetzung für nur 5,49 Euro.

Neben bekannten und bewährten Elementen baut das Spiel auch eine neue Spielzeug-Platzierungsmechanik ein, die es SpielerInnen ermöglicht, „greifbares Spielzeug im Spiel in den Levels zu positionieren, um ihrem Helden beim Überqueren und Abschließen von Plattform-Zielen zu helfen“.

Drawn to Life: Two Realms beginnt einige Jahre nach dem Ende von Drawn to Life: The Next Chapter. SpielerInnen treten wieder mit Mari, Jowee und all ihren Lieblingscharakteren in Verbindung, während sie zwischen dem Reich der Raposa und dem der Menschen reisen, um das Geheimnis des Schattens zu lüften.

Bildmaterial: Drawn to Life: Two Realms, 505 Games, Digital Continue